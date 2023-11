Paris (awp/afp) - Inflation en baisse en Allemagne, croissance forte aux Etats-Unis: la combinaison rêvée des investisseurs continue de gagner en crédibilité mercredi, faisant monter les actions et baisser les taux sur les marchés.

Wall Street a ouvert en hausse, confirmant son mois de novembre très bénéfique. Vers 14H40 GMT, le Dow Jones prenait 0,21%, le S&P 500 gagnait 0,61% et le Nasdaq 0,85%.

En Europe, les places boursières européennes s'affichaient aussi en hausse, notamment à Francfort (+1,16%), Paris (+0,37%) et Milan (+0,93%), proche de son plus haut de l'année. La Bourse de Londres était cependant plus réservée (-0,25%). En Suisse, le SMI gagnait 0,17%.

Au cours d'une semaine riche en indicateurs, les premiers signaux vont dans le sens espéré par les investisseurs, à savoir un ralentissement de l'inflation avec un ralentissement économique modéré.

En Allemagne, l'inflation a poursuivi son recul en novembre, à 3,2% sur un an, au plus bas depuis juin 2021, confirmant la probabilité d'une baisse des taux l'an prochain par la Banque centrale européenne (BCE), selon des chiffres provisoires publiés mercredi.

En Espagne, l'inflation a également légèrement ralenti en novembre, à 3,2% sur un an, et l'inflation sous-jacente, corrigée des prix volatils de l'énergie et des variations saisonnières, a reculé de 0,7 point à 4,5%.

Les chiffres de l'inflation en zone euro sont attendus jeudi.

Aux Etats-Unis, la croissance a été plus forte au troisième trimestre qu'initialement annoncé, à 5,2% en rythme annualisé, selon la deuxième estimation du département du Commerce, parue mercredi.

Les investisseurs attendent encore jeudi l'indice PCE de l'inflation pour octobre, cet indicateur étant le baromètre préféré de la banque centrale américaine (Fed) pour mesurer la hausse des prix dans le pays.

La tendance sur la croissance américaine depuis la fin du troisième trimestre est néanmoins remise en question par des analystes.

"On note depuis plusieurs semaines que les chiffres macroéconomiques américains tombent désormais beaucoup plus régulièrement sous le consensus qu'au-dessus... signe probable que le ralentissement économique américain a commencé", a estimé Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

En réaction à ces indicateurs, le taux d'intérêt de la dette de l'Allemagne, qui fait référence sur le marché obligataire européen, s'établissait à 2,43% contre 2,49% à la clôture de mardi.

Le taux d'intérêt de l'emprunt des Etats-Unis à dix ans s'établissait à 4,28% vers 14H35 GMT, contre 4,32% à la clôture de la veille.

Ailleurs dans le monde, la Bourse de Hong Kong a chuté de 2,08%, entraînée par un fort repli du secteur technologique, dont la plateforme de livraison Meituan (-12,18%) après annonce de ses résultats.

Philips suffoque

Le fabricant néerlandais de matériel médical Philips chutait de 4,22% à Amsterdam, lesté par un nouvel avis des autorités sanitaires américaines qui ont averti qu'un de ses appareils aidant les patients souffrant d'apnée du sommeil risquait de surchauffer.

General Motors n'oublie pas ses actionnaires

Le constructeur automobile américain General Motors va augmenter ses dividendes et engager un plan de rachat d'actions massif, malgré un impact négatif de 1,1 milliard de dollars dû à la grève inédite des dernières semaines, a annoncé mercredi le groupe, qui a revu en baisse ses perspectives annuelles. Le bénéfice net 2023 est désormais attendu entre 9,1 et 9,7 milliards de dollars.

L'action s'envolait de 10,70%.

Devises et des matières premières

Les prix du pétrole montaient encore mercredi, poussés par les rumeurs de discorde au sein de l'alliance Opep+ à propos des quotas de production comme d'une éventuelle coupe, pendant que le marché table sur une fin du cycle de hausse des taux aux Etats-Unis.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier prenait 0,83% à 82,36 dollars et le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois 1,09% à 77,24 dollars.

L'or a atteint un nouveau plus haut depuis mai dernier, à 2.052,03 dollars l'once. Vers 14H30 GMT, il valait 2.041,27 dollars l'once, quasi stable par rapport à la veille.

Sur le marché des changes, l'euro perdait 0,09% face au dollar à 1,0983 dollar pour un euro.

afp/al