Les Bourses occidentales indécises

Paris (awp/afp) - Les Bourses occidentales évoluaient sans direction précise lundi, après avoir enregistré un fort rebond la semaine précédente, les taux d'intérêt remontant aussi après quelques séances d'accalmie.

Wall Street a ouvert sur une petite hausse, mais le mouvement se tassait vers 14H05 GMT: le Dow Jones s'effritait alors de 0,03%, le S&P500 de 0,08% et le Nasdaq reculait de 0,23%.

Après une ouverture en hausse, les places boursières européennes étaient plus mitigées: Londres prenait 0,55% et la Bourse de Francfort, plus en retrait la semaine dernière, gagnait 0,47%. A l'inverse, Paris cédait 0,31% et Milan 1,01%.

En Asie, Hong Kong (2,35%) a profité de la bonne performance des valeurs technologiques chinoises et de l'injection de liquidités sur le marché par la Banque populaire de Chine. Shanghai et Tokyo ont aussi fini dans le vert.

"La hausse de vendredi avait toutes les caractéristiques d'un rebond de marché baissier et n'inspire pas confiance concernant le fait qu'un point bas a enfin été atteint" pour les indices boursiers, a jugé Neil Wilson, analyste de Markets.com.

Les investisseurs avaient retrouvé un peu d'optimisme, estimant que les dernières données économiques publiées laissaient de la marge aux banques centrales pour ne pas trop augmenter leurs taux.

Cela avait fait nettement baisser les taux des Etats sur le marché obligataire. Mais ceux-ci repartaient à la hausse lundi, le taux d'intérêt pour l'emprunt à 10 ans américain revenant à 3,16%.

"Si les données sur l'inflation de cette semaine indiquent un ralentissement, le marché pourrait commencer à croire que la Réserve fédérale a repris le contrôle de la situation", explique Neil Wilson.

Sur le plan des indicateurs, les commandes de biens durables ont progressé de 0,7% en mai aux Etats-Unis, plus que prévu, tirées notamment par le secteur aéronautique militaire, selon les données du département du Commerce publiées lundi.

Le pétrole stable après le G7

Les prix du pétrole oscillaient entre gains et pertes, sans direction claire après l'annonce par les pays du G7 réunis en sommet du lancement des préparatifs pour plafonner les prix du pétrole russe.

Certains pays comme la France ont aussi appelé lundi les pays producteurs de pétrole à augmenter leur production de "manière exceptionnelle" et plaidé pour une "diversification des approvisionnements" vers l'Iran et le Venezuela afin de freiner l'envolée des prix à la pompe provoquée par la guerre en Ukraine.

Le baril de Brent pour livraison en août était stable à 113,11 dollars vers 13H20 GMT et celui de WTI américain à même échéance reculait de 0,12% à 107,48 dollars.

L'or avançait timidement (+0,07% à 1.828,15 dollars l'once). Il avait atteint plus tôt dans la séance 1.840 dollars l'once à la suite de l'annonce par le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson d'un embargo sur les importations d'or russe.

Prosus veut vendre du Tencent et grimpe

Le fonds d'investissement néerlandais spécialiste de la technologie Prosus s'envolait de 14,5% après ses résultats, en marge desquels il a annoncé vendre une partie de sa participation dans le chinois Tencent pour financer un programme de rachats d'actions.

Du côté des devises et du bitcoin

L'euro montait de 0,29% à 1,0583 dollar vers 13H50 GMT.

La livre turque a connu lundi son plus fort rebond de l'année, après l'annonce d'une nouvelle mesure de soutien imposant à certaines banques d'écouler leurs réserves de change. La livre montait de 1,96% face au dollar et s'échangeait à 16,59 livres pour un dollar.

Le bitcoin chutait de 2,85% après l'ouverture des marchés américains à 20'790 dollars.

afp/jh