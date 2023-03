Le département du Trésor américain a déclaré que les personnes visées avaient permis à des entreprises précédemment frappées par des sanctions liées à l'Iran, telles que Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co (PGPICC) et Triliance Petrochemical Co Ltd, d'accéder au système financier international et les avaient aidées à dissimuler leurs activités commerciales avec des clients étrangers.

"L'Iran cultive des réseaux complexes de contournement des sanctions dans lesquels des acheteurs étrangers, des maisons de change et des dizaines de sociétés écrans coopèrent pour aider les entreprises iraniennes sanctionnées à poursuivre leurs activités commerciales", a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo.

Selon lui, ces nouvelles mesures témoignent de l'engagement des États-Unis à appliquer les sanctions et de leur "capacité à disrupter les réseaux financiers étrangers de l'Iran, qu'il utilise pour blanchir des fonds."

Les efforts visant à relancer l'accord nucléaire iranien de 2015 sont dans l'impasse et les liens entre la République islamique et l'Occident sont de plus en plus tendus, les Iraniens continuant à manifester contre le gouvernement.

Washington a de plus en plus ciblé les entreprises chinoises pour l'exportation de produits pétrochimiques iraniens, alors que les perspectives de relance de l'accord nucléaire se sont assombries.

En janvier 2020, l'administration de l'ancien président américain Donald Trump avait inscrit sur sa liste noire Triliance, basée à Hong Kong, et trois autres sociétés pétrochimiques et pétrolières qui, selon le Trésor, ont transféré collectivement l'équivalent de centaines de millions de dollars d'exportations de la National Iranian Oil Company.

Les entités inscrites sur la liste noire du Trésor jeudi sont Albahr Alaahmar Energy, FZE, Al Kashaf Petroleum and Petrochemical Trading LLC et Qi Group Limited pour avoir fourni un soutien financier, matériel ou technologique à la PCPICC.

Le Trésor a également désigné Glotreasure Company Limited pour avoir soutenu Triliance.

La mission de l'Iran auprès des Nations unies à New York n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.