La chute des actions américaines du vendredi contribue à faire passer un message aux investisseurs : l'achat de titres à la baisse a peut-être fonctionné au cours de la dernière décennie, mais il s'agit d'une stratégie perdante jusqu'à présent en 2022.

Le S&P 500 s'est redressé quatre fois cette année de 6 % ou plus, pour ensuite faire marche arrière et atteindre de nouveaux planchers. Une répétition de ce schéma pourrait se produire, car le rebondissement brutal des actions américaines en début de semaine s'est essoufflé après que les chiffres de l'emploi de vendredi, plus forts que prévu, ont sapé les espoirs de voir la Réserve fédérale ralentir le resserrement de sa politique monétaire dans un avenir proche.

"Il y avait probablement des gens qui espéraient un chiffre plus faible qui pourrait ouvrir la voie à un pivot de la Fed. Je suis sûr qu'ils ont été déçus", a déclaré Sameer Samana, senior global market strategist au Wells Fargo Investment Institute.

Les attentes d'une hausse de 75 points de base lors de la réunion de la Fed des 1er et 2 novembre s'élevaient à environ 80 %, contre 57 % il y a une semaine, selon l'outil Fedwatch du CME Group.

La Fed a déjà relevé son taux de 3 % à 3,25 % cette année alors qu'elle lutte contre l'inflation la plus forte depuis 40 ans, tandis que plusieurs responsables de la Fed ont continué cette semaine à souligner l'importance que la banque centrale accorde à l'inflation.

Les données de septembre ont montré que les employeurs américains ont créé 263 000 emplois, soit plus que prévu, tandis que le taux de chômage a baissé à 3,5 %.

La Fed continuera à augmenter ses taux jusqu'à ce que le marché du travail se fissure, ont écrit vendredi les analystes de BofA Global Research. Les investisseurs peuvent espérer un changement de politique, mais l'espoir n'est pas une stratégie.

En effet, les données de BofAs montrent que certains investisseurs semblent de plus en plus jeter l'éponge sur les actions, les flux entrants de liquidités suivis par la société ayant atteint leur plus haut niveau depuis avril 2020.

Pendant ce temps, une hausse de l'indice de volatilité Cboe, connu sous le nom de jauge de peur de Wall street, est passée nettement au-dessus de 30 vendredi. Les lectures de l'indice supérieures à 20 sont généralement associées à un sentiment élevé d'anxiété des investisseurs quant aux perspectives à court terme des actions, tandis que les lectures au nord de 30 ou 35 indiquent une plus grande peur.

Les rendements réels, qui ont tendance à atténuer l'attrait des actions, sont de nouveau proches de leur niveau le plus élevé depuis plus d'une décennie, ce qui menace de faire souffrir davantage les marchés.

Les investisseurs attendent les données de la semaine prochaine sur les prix à la consommation aux États-Unis pour voir si le resserrement de la politique monétaire de la Fed freine l'inflation.

"Pour que la Fed pivote plus tôt que prévu, nous devons voir les données sur l'inflation ralentir", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group.