"Les rendements américains à un an et à deux ans se négocient à des niveaux tellement élevés qu'il n'est pas logique pour les acteurs étrangers d'opter pour des papiers à court terme indiens, surtout compte tenu des risques de change", a déclaré Venkatakrishnan Srinivasan, fondateur et associé directeur de la société de conseil en dette Rockfort Fincap.

La Reserve Bank of India avait, en juillet, autorisé les investisseurs étrangers à investir dans certains titres de créance nationaux d'une durée maximale d'un an, dans le cadre de l'une de ses mesures visant à stimuler les flux de capitaux étrangers.

La banque centrale n'a pas autorisé de tels flux depuis 2013 en raison des craintes d'une spéculation excessive, mais a ouvert une courte fenêtre compte tenu de l'affaiblissement de la roupie. Cette fenêtre a été fermée le 31 octobre.

"Je ne suis pas surpris qu'il n'y ait pas eu de réponse majeure car la monnaie est encore assez faible, il y a beaucoup trop d'incertitude et le différentiel de rendement n'est pas non plus si attractif", a déclaré Kunal Kundu, économiste Inde chez Société Générale Corporate Investment Banking.

Le rendement américain à un an a bondi de 185 points de base entre juillet et octobre, pour clôturer à 4,64 % lundi. Le rendement à deux ans a augmenté de près de 160 points de base pour atteindre 4,50 % au cours de la même période.

Le taux des papiers commerciaux à un an des sociétés indiennes bien notées était d'environ 7,75 % en octobre, contre environ 6,90 % en août.

Entre-temps, la roupie indienne a chuté d'environ 11 % depuis le début de l'année, dont une baisse de près de 5 % entre juillet et octobre. Les pertes ont été plus importantes au cours des deux derniers mois, la monnaie ayant atteint un niveau record de 83,29 en octobre.

Flux étrangers dans les obligations d'entreprises indiennes

PERSPECTIVES SOMBRES

Les participants au marché ne s'attendent pas à une reprise de la détention étrangère d'obligations d'entreprises au cours des prochains mois, l'année civile touchant à sa fin et sans changement majeur des fondamentaux plus larges.

"Si l'on considère la dépréciation de la devise et le manque de portage de toute façon en ce moment, il ne sera pas préférable d'entrer dans les titres d'entreprises indiennes", a ajouté Kundu de la Société Générale.

Bien que le rythme des sorties d'obligations d'entreprises indiennes ait ralenti récemment, un renversement de tendance pourrait se faire attendre.

Globalement, les investisseurs ont vendu pour 65 milliards de roupies indiennes (près de 786 millions de dollars) d'obligations d'entreprises en 2022, contre 200 milliards de roupies en 2021 et 424 milliards de roupies en 2020, selon les données de la NSDL.

Les données sur les investissements étrangers dans les papiers commerciaux ne sont pas directement disponibles.

Entre-temps, les investisseurs étrangers ont vendu en net des obligations d'État pour une valeur d'environ 135 milliards de roupies au cours des dix premiers mois de 2022, selon les données du CCIL.

"Bien qu'il y ait eu quelques achats en septembre, c'était sur la spéculation de l'inclusion dans l'indice, qui ne s'est pas matérialisée et ne semble pas être une probabilité à court terme", a déclaré un trader d'une banque privée.

Début octobre, J.P. Morgan a déclaré que les obligations du gouvernement indien étaient à l'affût d'une inclusion dans son indice des marchés émergents, réduisant à néant des mois de spéculation sur le fait que la dette serait ajoutée à l'indice influent cette année. (1 $ = 82,7370 roupies indiennes