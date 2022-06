PARIS, 20 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance lundi mais dans des volumes réduits alors que Wall Street restera fermée pour un jour férié et que les craintes persistent sur l'évolution de l'économie mondiale. À Paris, le CAC 40 gagne 0,23% à 5.896,39 points à 08h18 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,37% et à Francfort, le Dax avance de 0,42%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,49%, le FTSEurofirst 300 de 0,25% et le Stoxx 600 de 0,36%. Les marchés européens repartent timidement de l'avant après avoir enregistré vendredi leur troisième semaine consécutive de baisse, le relèvement des taux opéré par plusieurs banques centrales, dont celles des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de Suisse, ayant nourri les craintes d'un fort ralentissement économique. Plusieurs responsables de la Fed doivent s'exprimer au cours des jours à venir, dont son président, Jerome Powell, mercredi et jeudi au Congrès. La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, sera quant à elle auditionnée par une commission du Parlement européen à partir de 13h00 GMT. L'écart entre le rendement des OAT à dix ans et celui du dix ans allemand se creuse légèrement à 56,3 points de base après la perte par le camp du président Emmanuel Macron de la majorité absolue à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives en France. Selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur, la coalition présidentielle Ensemble a obtenu 245 sièges de députés, loin des 289 nécessaire pour arriver à la majorité absolue, un scénario inédit qui va contraindre le gouvernement à des compromis et pourrait freiner la marche des réformes voulues par le chef de l'Etat. En Bourse, Valneva gagne 16,43%, en tête du SBF 120 , après avoir annoncé que l'américain Pfizer allait prendre une participation de 8,1% à son capital à un prix de 9,49 euros par action. Renault avance de 6,16% après le passage à l'"achat" de Jefferies. En baisse, Saint-Gobain abandonne 5,23%, lanterne rouge du CAC 40, alors que Kingspan , spécialisé dans l'isolation des bâtiments, chute de 14% après avoir annoncé une baisse importante des commandes en mai et juin en raison de la détérioration de l'environnement de marché. Un analyste parisien évoque par ailleurs "l'augmentation du prix du gaz et les menaces de pénurie" pour expliquer le repli du groupe français. EasyJet abandonne 3,09% après avoir annoncé qu'elle allait supprimer davantage de vols cet été en raison de problèmes opérationnel, notamment le manque de personnel au sol. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)