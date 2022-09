Alors que les investisseurs attendent une annonce conséquente de la Réserve fédérale mercredi après-midi, les contrats à terme VIX d'octobre ne s'échangeaient que 0,20 point plus bas que les contrats à terme de novembre, la marge la plus mince depuis la mi-juin, lorsque le S&P 500 a marqué un creux.

Les contrats à terme VIX, qui représentent les attentes de volatilité pour plusieurs mois à venir, restent normalement inclinés vers le haut, les contrats à terme à court terme étant relativement moins chers que ceux qui visent les mois à venir.

Une courbe inversée, lorsque les contrats à court terme sont plus chers que ceux à plus long terme, suggère que les investisseurs sont de plus en plus inquiets des événements à court terme, ce qui augmente le coût de la couverture.

Un tel signal s'est produit cinq fois depuis 2020, dont deux fois suivies de rebonds du marché, y compris le plus récent à la mi-juin.

GRAPHIQUE : Futures sur la volatilité

"C'est généralement un signe que tout le risque est attiré vers l'ici et le maintenant", a déclaré Chris Murphy, coresponsable de la stratégie des produits dérivés chez Susquehanna International Group.

"C'est pourquoi nous le considérons souvent comme un indicateur de capitulation", a déclaré Murphy.

Les deux contrats à terme VIX les plus proches se sont inversés pour la dernière fois en juin, au milieu d'un accès de vente intense qui a conduit le S&P 500 à son plus bas niveau du marché baissier. L'indice a enregistré une hausse de 17 % peu après, bien que la majeure partie de ce rallye ait été annulée par les craintes que la Fed soit plus belliciste que prévu.

Alors qu'une inversion cette fois-ci pourrait bien indiquer une intensification de la pression de vente, elle ne signale pas nécessairement la fin immédiate de la récente chute du marché, a déclaré Murphy. Par exemple, les contrats à terme VIX à deux mois d'échéance sont restés inversés pendant un mois - de la mi-février à la mi-mars - avant que la chute des marchés boursiers au premier trimestre ne prenne fin.

Il est certain qu'une grande partie de la hausse des attentes de volatilité à court terme qui crée l'inversion maintenant peut provenir de la décision imminente de la Fed, et pourrait bien se résorber une fois la décision prise, ont déclaré les stratèges.