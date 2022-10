Un groupe de 37 États insulaires, où vivent quelque 65 millions de personnes, "doivent de toute urgence accroître leur espace budgétaire pour faire face aux multiples défis et crises auxquels ils sont confrontés", a écrit Iolanda Fresnillo, l'un des auteurs du rapport du Réseau européen sur la dette et le développement (Eurodad).

Le rapport d'Eurodad a révélé que les États insulaires, de la Guinée-Bisseau à la République dominicaine en passant par Samoa, n'ont reçu que 1,5 milliard de dollars de financement climatique à eux deux entre 2016 et 2020.

Sur la même période, 22 de ces nations ont versé plus de 26,6 milliards de dollars à leurs créanciers extérieurs, qui comprennent 50 organisations non gouvernementales, indique le rapport.

Les niveaux de dette publique des États insulaires sont passés d'une moyenne proche de 66 % du PIB en 2019 à près de 83 % en 2020 et devraient rester supérieurs à 70 % jusqu'en 2025, selon le rapport.

Cela signifiait à son tour que les gouvernements devaient consacrer davantage de recettes au service de la dette, des pays comme le Belize, le Cap-Vert, la République dominicaine, la Jamaïque, les Maldives, la Grenade et la Papouasie-Nouvelle-Guinée allouant entre 15 % et 40 % au paiement de leurs créanciers extérieurs, selon le rapport.

Davantage de pays se sont tournés vers le Fonds monétaire international pour obtenir de l'aide, le nombre de pays ayant des programmes avec le fonds ayant bondi de trois en 2019 à 20 entre 2020 et 2021.

En juin, le conseil d'administration du fonds a approuvé un programme de 60 millions de dollars pour le Cap-Vert, tandis que la Barbade a conclu un accord pour 293 millions de dollars fin septembre.

Le rapport a constaté que plus de 80 % des États insulaires étaient en difficulté d'endettement selon les critères établis par l'analyse de viabilité de la dette du FMI et de la Banque mondiale, ou par les groupes de la société civile Debt Justice UK et Jubilee Germany.

La manière de soutenir les petites économies fragiles qui ploient sous la pression des retombées du COVID-19 et de la guerre russe en Ukraine devrait faire l'objet d'une attention particulière cette semaine, lorsque les décideurs politiques du monde entier se réuniront à Washington pour la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale jusqu'au 16 octobre.