L'activité manufacturière du Japon a progressé au rythme le plus lent depuis 10 mois en juillet, selon l'enquête sur l'indice des directeurs d'achat (PMI) publiée vendredi, ce qui est de mauvais augure pour une économie qui peine à se défaire des blessures de la pandémie.

L'activité des usines a également ralenti en Australie, l'indice tombant à 55,7 en juillet contre 56,2 en juin, selon une enquête séparée publiée vendredi.

Les enquêtes soulignent le coup porté aux fabricants par les contraintes d'approvisionnement, la hausse des coûts des matières premières et le ralentissement de la demande mondiale - autant de facteurs signalés par la Banque du Japon comme faisant partie des principaux risques pour la reprise économique du pays.

"Les PMI de juillet suggèrent que le secteur manufacturier ralentit en raison de l'affaiblissement de la demande, tandis que le dernier COVID-19 commence à toucher le secteur des services", a déclaré Marcel Thieliant, économiste principal pour le Japon chez Capital Economics, à propos des PMI du Japon.

"Bien que cet indice n'ait jamais chuté aussi bas que dans d'autres économies avancées, il ne montre pas non plus la forte amélioration observée ailleurs."

Les enquêtes PMI pour la Grande-Bretagne, la zone euro et les États-Unis sont attendues plus tard dans la journée de vendredi.

L'inflation galopante, alimentée par la guerre de la Russie en Ukraine, a forcé les banques centrales du monde entier à resserrer leur politique monétaire, même au prix d'un refroidissement de leurs économies.

Bien qu'elle ait souffert de la douleur économique de la guerre en Ukraine, la Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois en 11 ans jeudi, les inquiétudes concernant l'inflation galopante l'emportant sur celles concernant la croissance.

Les plans agressifs de hausse des taux de la Réserve fédérale ont alimenté les inquiétudes du marché quant à une récession américaine. De nombreuses banques centrales asiatiques se sont également retrouvées à faire des pieds et des mains pour rattraper leur retard en resserrant leur politique afin de maîtriser l'inflation et d'empêcher leurs devises de trop se déprécier.

La Chine et le Japon restent des exceptions en maintenant une politique monétaire souple, un signe que leurs économies - les deuxième et troisième plus grandes du monde - manquent de force pour compenser les faiblesses dans d'autres parties du globe.

La croissance économique de la Chine a fortement ralenti au cours du deuxième trimestre, ce qui a été pesé par les blocages généralisés de COVID et laisse présager une pression persistante au cours des prochains mois en raison de l'assombrissement des perspectives mondiales.

Le ralentissement de la deuxième plus grande économie du monde, ainsi que les retombées du resserrement agressif des banques centrales, ont forcé la Banque asiatique de développement (BAD) à réduire ses prévisions de croissance pour la région jeudi.