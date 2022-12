Pour l'instant, les inquiétudes sont faibles. Certains pensent même que l'utilisation croissante de ce que la Fed appelle le Discount Window pourrait montrer le déclin des stigmates persistants qui ont longtemps éloigné les banques d'une source facilement accessible de prêts à court terme.

Cela dit, si les emprunts continuent d'augmenter, cela pourrait signaler des problèmes à un moment où beaucoup craignent déjà que des hausses très agressives des taux de la Fed ne brisent quelque chose dans le système financier. L'augmentation de l'utilisation pourrait également signifier que les liquidités du secteur financier s'épuisent, ce qui pourrait amener la Fed à ralentir ou à mettre un terme prématuré aux efforts visant à réduire la taille de son bilan.

Bien que cela n'ait pas été une ligne droite vers le haut, les banques de dépôt ont collectivement augmenté leurs emprunts au Discount Window depuis le début de l'année, alors qu'ils étaient à des niveaux négligeables. Depuis le début du mois de novembre, les emprunts ont augmenté et, pour la semaine qui s'est terminée mercredi, ils se sont élevés à 7,2 milliards de dollars, soit un peu moins de 3 milliards de dollars par rapport au mercredi précédent, où ils avaient dépassé les 10 milliards de dollars pour la première fois depuis le début du mois de juin 2020, selon les données de la Fed publiées jeudi.

L'activité actuelle reste l'ombre de ce qu'elle était lors des récentes périodes de stress. En mars 2020, au début de la pandémie de coronavirus, les emprunts au guichet d'escompte ont atteint un pic d'environ 50 milliards de dollars. Même cela représentait moins de la moitié du record de 112 milliards de dollars en octobre 2008, pendant la phase la plus aiguë de la crise financière.

Graphique : Les emprunts au guichet d'escompte augmentent à la Fed, https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/BORROWING/byvrllodkve/chart.png

UN BOND DES EMPRUNTS

Les emprunts au guichet d'escompte sont opaques par conception, et il est difficile de tirer des conclusions définitives, selon les analystes. Les données d'utilisation totale sont rapportées chaque semaine, mais les banques qui contractent les prêts ne sont révélées qu'avec un décalage de deux ans. La facilité est ouverte aux banques de dépôt et comprend de nombreuses petites banques.

"Il ne devrait vraiment pas y avoir de raison pour que les emprunts au guichet d'escompte augmentent du tout", a déclaré Thomas Simons, économiste à la banque d'investissement Jefferies. Selon lui, les banques dans leur ensemble sont très riches en liquidités, ce qui devrait rendre inutile la recherche de prêts à court terme auprès de la Fed.

Selon M. Simons, il est possible que les emprunts atteignent 25 à 30 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, sans que cela n'ait de conséquences sur la santé du système financier. Mais si les emprunts atteignaient 50 milliards de dollars, "je commencerais vraiment à ouvrir les yeux et à penser que nous entrons dans une période de stress."

Joseph Abate, un analyste de Barclays, dans une note aux clients le 30 novembre, a déclaré que la hausse des emprunts est étrange car elle est "non économique" par rapport aux autres options de financement à court terme. Le taux de crédit primaire s'élève actuellement à 4 % contre une fourchette de taux cible des fonds fédéraux comprise entre 3,75 % et 4 %, et il coûte plus cher d'emprunter des liquidités au guichet d'escompte que sur certains marchés privés.

"L'augmentation des emprunts à la fenêtre d'escompte peut être un signe que les pressions de financement se développent aux marges du marché", a écrit M. Abate.

UN STIGMATE ARRÊTÉ ?

Certains voient cependant l'augmentation de l'utilisation du guichet d'escompte sous un jour plus favorable, montrant potentiellement que les efforts de longue date de la Fed pour encourager l'utilisation - et mettre fin à la stigmatisation qui y est associée - portent leurs fruits.

"Je dirais généralement que ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose" car cela signifie que la Fed peut réussir à réduire ces problèmes de stigmatisation, a déclaré Bill Nelson, économiste en chef du groupe industriel Bank Policy Institute. Ancien haut fonctionnaire de la Fed, M. Nelson a participé aux efforts visant à remanier l'établissement il y a près de 20 ans pour lui donner sa forme actuelle.

Depuis un certain temps, la Fed cherche à dire aux banques qu'elles peuvent utiliser la fenêtre d'escompte, car elle calme les marchés et contribue au fonctionnement de la politique monétaire. Cet outil de liquidité étant largement boudé, la Fed a été obligée de proposer d'autres facilités de prêt et s'est inquiétée du fait qu'elles pourraient également être évitées par crainte que leur utilisation ne signale des problèmes pour une banque et n'attire l'attention des régulateurs.

L'augmentation des emprunts au guichet d'escompte pourrait également avoir des répercussions sur les efforts actuels de la Fed pour réduire la taille de son bilan. La Fed retire des liquidités du système financier mais s'arrêtera lorsqu'elles atteindront un niveau qui rendrait les taux d'intérêt à court terme volatils.

Si les banques commencent à faire face à des contraintes de liquidité maintenant, cela pourrait indiquer que la pénurie de réserves arrive plus tôt que prévu. Cela pourrait forcer la Fed à ralentir ou à arrêter de réduire ce qui est maintenant un bilan de 8,6 trillions de dollars.