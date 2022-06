Il ne fait aucun doute que les actions sont bien moins chères qu'au début de l'année, après une baisse de 23 % du S&P 500 depuis le début de l'année qui a confirmé un marché baissier pour l'indice en début de semaine.

Il est toutefois moins certain qu'elles soient suffisamment bon marché. La volatilité du marché et l'évolution rapide du paysage macroéconomique ont brouillé les mesures que les investisseurs utilisent généralement pour évaluer les actions, telles que les bénéfices des entreprises et les rendements du Trésor, maintenant certains acheteurs potentiels sur la touche.

"Tant que nous n'aurons pas une meilleure visibilité sur les perspectives de taux et une meilleure visibilité sur les perspectives de bénéfices, la juste valeur des actions est un peu insaisissable", a déclaré Sameer Samana, senior global market strategist au Wells Fargo Investment Institute. L'institut a récemment commencé à recommander aux clients de réduire le risque lié aux actions et de transférer des fonds vers des titres à revenu fixe.

Les actions ont subi davantage de pression cette semaine, le S&P 500 tombant à son plus bas niveau depuis fin 2020, dans le sillage de la Fed qui a décrété sa plus importante hausse de taux en près de trois décennies.

La baisse de cette année a fait baisser le ratio cours/bénéfices à terme de l'indice, qui compare son prix avec ses bénéfices attendus, à 17,3, contre 21,7 au début de 2022 - plus proche de la moyenne historique du marché de 15,5, selon Refinitiv Datastream.

Mais si les bénéfices du S&P 500 devraient augmenter de près de 10 % en 2022, selon Refinitiv IBES, certains acteurs du marché doutent que ces estimations tiennent la route face à une inflation galopante et à un resserrement des conditions financières.

Les stratèges de l'institut Wells Fargo prévoient une croissance positive mais ralentie des bénéfices cette année et une contraction en 2023, car ils s'attendent à une récession fin 2022 et début 2023.

"Nous conseillons aux investisseurs de tenir compte d'une économie et d'une toile de fond de bénéfices qui pourraient être plus difficiles... ne vous laissez pas tromper par les valorisations basées sur les prévisions d'aujourd'hui", a déclaré Chad Morganlander, gestionnaire de portefeuille chez Washington Crossing Advisors, qui recommande aux clients de continuer à sous-pondérer les actions.

Graphique : Chronologie du S&P 500 -

Les analystes de Morgan Stanley s'attendent à ce que les bénéfices soient inférieurs de 3 à 5 % aux prévisions du consensus, ce qui les amène à prévoir que le S&P 500 est susceptible de voir un "niveau de soutien plus fiable" à 3 400, soit environ 8 % de moins que le niveau de vendredi, ont-ils écrit plus tôt cette semaine.

Les rendements du Trésor américain jouent également un rôle important dans les modèles d'évaluation standard. La dette américaine étant considérée comme un investissement relativement sans risque, la hausse des rendements a tendance à atténuer l'attrait des actions, car elle affaiblit la valeur des flux de trésorerie futurs dans les modèles standard.

Pourtant, l'évolution des attentes quant au degré de fermeté dont la Fed devra faire preuve pour combattre l'inflation a rendu les rendements exceptionnellement volatils ces dernières semaines, rendant ce calcul plus difficile pour les investisseurs.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a évolué dans une fourchette de près de 35 points de base rien que cette semaine, tandis que l'indice ICE BoFAML MOVE, qui mesure la volatilité du marché du Trésor, se situe à son plus haut niveau depuis mars 2020.

De manière générale, "le taux sans risque qui augmente comme il l'a fait est un vent contraire pour les indices boursiers ainsi que pour les actions individuelles", a déclaré Morganlander.

Certains investisseurs pensent que les actions sont tombées suffisamment bas pour commencer à plonger.

Peter Essele, responsable de la gestion de portefeuille pour Commonwealth Financial Network, conseille à ses clients de commencer progressivement à acheter des actions, prévoyant qu'une offre excédentaire de produits d'ameublement et d'autres biens de consommation ainsi que l'évolution des préférences de la demande finiront par modérer les prix.

"Je pense simplement que les actions ont tort en matière d'inflation", a déclaré M. Essele.

Le président de la Fed, Jerome Powell, qui a qualifié cette semaine l'inflation de "beaucoup trop élevée", donnera un point de vue actualisé sur l'environnement lorsqu'il témoignera la semaine prochaine devant une commission du Sénat américain.

D'autres restent hésitants.

Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth, pense qu'une solution à l'inflation n'est peut-être pas imminente. Il a une exposition aux actions plus faible que la normale dans les portefeuilles qu'il gère et privilégie les actions défensives et celles liées à l'inflation comme l'énergie.

"Je veux être convaincu que l'inflation montre des signes de ralentissement", a déclaré Pavlik. "En attendant, j'attends sur la touche avec des liquidités supplémentaires".