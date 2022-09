Le S&P 500 est en baisse de 7 % depuis la mi-août, après une forte reprise estivale, battu par les attentes que la Réserve fédérale augmente les taux plus que prévu dans sa lutte pour faire baisser les prix à la consommation de leurs sommets des 40 dernières années.

Le recul des actions a donné plus de raisons d'être prudents à ceux qui suivent les phénomènes du marché tels que la largeur, le momentum et les modèles de négociation pour informer leurs décisions d'investissement. Alors que nombre de ces indicateurs dressaient un tableau optimiste il y a quelques semaines à peine, ils racontent aujourd'hui une histoire moins optimiste, ce qui suscite des inquiétudes quant à la possibilité que le repli des marchés de cette année ne soit pas terminé.

"J'ai dû déclasser le marché sur le plan technique, étant donné l'ampleur de la baisse au cours des trois dernières semaines", a déclaré John Kolovos, stratège technique en chef chez Macro Risk Advisors.

"Les chances que le marché ait atteint son point le plus bas en juin ont diminué et ne sont plus que légèrement supérieures à celles d'un pile ou face à ce stade."

Recul du Russell 3000

Parmi les facteurs que les investisseurs étudient, il y a la largeur du marché, qui indique si un nombre important de titres sont en hausse ou en baisse à l'unisson. Une largeur de marché positive, lorsque plus d'actions sont en hausse qu'en baisse, indique un haut degré de confiance parmi les haussiers des actions.

Récemment, la largeur de marché a commencé à envoyer des signaux inquiétants. Le pourcentage d'actions se négociant au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours dans le Russell 3000 est tombé à environ 30 %, contre environ 86 % à la mi-août.

"Nous voulons voir cet indicateur se stabiliser là où il se trouve en ce moment", a déclaré M. Kolovos. "Nous ne voulons vraiment pas le voir descendre beaucoup plus bas que 25%".

S&P 500 : Un nombre croissant d'actions à leur plus bas niveau sur trois mois

Entre-temps, la moyenne mobile sur 15 jours du pourcentage d'actions du S&P 500 atteignant leur plus bas niveau sur trois mois - une autre mesure de l'ampleur du marché boursier - a grimpé à environ 10 %, alors qu'elle était juste au-dessus de zéro à la mi-août, selon les données de Thrasher Analytics. Il s'élevait à environ 60 % pendant le creux du marché en juin.

"Nous surveillons si nous continuons à voir une expansion de la largeur baissière", a déclaré Andrew Thrasher, fondateur de la société. "Si nous voyons de nouveaux creux en expansion, cela exercera une pression à la baisse sur l'indice".

Plus bas pour plus longtemps

De plus, l'indice S&P 500 s'est maintenu en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours pendant cinq mois maintenant, la plus longue période de ce type depuis mai 2009.

Historiquement, l'indice a rapporté -3,56 % en septembre lorsqu'il se trouve sous la moyenne mobile de 200 jours au cours d'une année où les États-Unis organisent des élections de mi-mandat, comme ce sera le cas en 2022, selon BofA Global Research. L'indice est en hausse d'environ 1 % depuis le début du mois.

Tête et épaules en haut de

Les valeurs technologiques ont été particulièrement touchées ces dernières semaines, le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, ayant perdu environ 10 % depuis la mi-août.

Certains observateurs de graphiques voient plus de problèmes à venir pour l'indice, qui a récemment formé un renversement de tendance haussier à baissier connu sous le nom de "tête et épaules".

L'indice a déjà cassé la soi-disant ligne de cou de la formation tête et épaules plus tôt cette année, une évolution baissière. Une chute à travers son récent plus bas d'environ 10 500 pourrait ouvrir le Nasdaq à un mouvement vers 8 800, a déclaré Brian LaRose, analyste d'ICAP. L'indice a clôturé jeudi à 11 862.

Les

rendements augmentent, les actions baissent

Bien sûr, les données techniques peuvent s'améliorer ou se détériorer au fur et à mesure que les marchés évoluent et que les investisseurs ajustent leurs attentes en fonction de facteurs tels que la trajectoire des rendements obligataires, qui sont déterminés par les attentes en matière de politique monétaire et qui ont suivi de près la performance des actions cette année.

Le rendement du Trésor de référence à 10 ans a atteint un pic de près de 3,5 % le 14 juin, juste avant que le S&P 500 n'atteigne son récent plancher.

Alors que les actions ont rebondi lorsque les rendements ont plongé au cours de l'été, un récent rebond des rendements a accompagné le repli des actions ce mois-ci, le rendement à 10 ans se situant désormais autour de son niveau le plus élevé depuis le 16 juin.

Pendant ce temps, les rendements réels, qui éliminent l'inflation et sont considérés comme un facteur clé des prix des actifs à risque, se sont établis en début de semaine à 0,88 %, près de leur niveau le plus élevé depuis 2019.

Les rendements ont "d'énormes implications pour ce qui pourrait se passer dans les prochains mois", a déclaré Mark Newton, stratège technique chez Fundstrat. "Ma propre réflexion est que les rendements sont très proches d'un pic et devraient commencer à se retourner."