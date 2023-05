La Russie organise mardi son défilé annuel du Jour de la Victoire sur la Place Rouge dans un contexte de sécurité particulièrement renforcée après une série d'attaques de drones, notamment contre la citadelle du Kremlin, cœur symbolique de l'État russe, que Moscou a imputées à l'Ukraine.

Le jour de la Victoire est un anniversaire clé pour le président Vladimir Poutine, qui évoque souvent l'esprit et le sacrifice qui ont aidé l'Union soviétique à vaincre l'Allemagne nazie en 1945 pour attiser le sens du patriotisme des Russes, en particulier depuis qu'il a lancé ce qu'il appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine le 24 février 2022.

Toutefois, plusieurs régions russes ont déjà réduit le nombre d'événements, craignant d'être la cible de saboteurs pro-ukrainiens. À Moscou, il semble qu'il y ait moins de personnel et de matériel militaires impliqués dans les répétitions du défilé, bien que les habitants veuillent qu'il ait lieu comme d'habitude.

"Je pense que nous devons organiser (la parade) pour renforcer le patriotisme des gens, qui fluctue en raison de l'opération militaire spéciale", a déclaré Andrei Kucheryavykh, un habitant de Belgorod, près de la frontière ukrainienne, en visite à Moscou avec son fils.

"Les gens doivent savoir ce que nos arrière-grands-pères, nos grands-pères et nos grands-mères ont enduré... car beaucoup commencent à oublier ce qu'est le 9 mai et ce qu'il représente.

L'Union soviétique a perdu 27 millions de personnes au cours de la Seconde Guerre mondiale, soit plus que n'importe quel autre pays.

ATTAQUES DE DRONES

Les inquiétudes des Russes en matière de sécurité se sont accrues au cours de la semaine écoulée à la suite d'attaques de drones visant des dépôts de carburant et des trains de marchandises, tandis que les médias ont également fait état dimanche de multiples explosions survenues au cours de la nuit en Crimée occupée par la Russie.

Le bureau de M. Poutine a établi un lien entre ce qu'il a appelé l'attaque "terroriste" par drone contre le Kremlin aux premières heures du 3 mai et le défilé du jour de la Victoire, qui se déroule sous les murs de l'ancienne citadelle. Elle a qualifié l'attaque de tentative d'assassinat de M. Poutine, une allégation rejetée par l'Ukraine et ses alliés occidentaux.

Moscou a également accusé Kiev et l'Occident d'être à l'origine d'un attentat à la voiture piégée qui a blessé samedi un éminent écrivain nationaliste russe, Zakhar Prilepin, dans un village situé à environ 400 km à l'est de Moscou. Son chauffeur a été tué dans l'explosion.

L'anniversaire de cette année survient alors que le nombre de victimes russes continue d'augmenter dans la guerre en Ukraine, qui en est à son quinzième mois, avant une contre-offensive prévue par l'Ukraine pour reconquérir les terres occupées.

Kiev a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les forces russes redoublent d'efforts pour prendre la ville dévastée de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, avant les célébrations du jour de la Victoire à Moscou.

M. Poutine présente la guerre en Ukraine comme une bataille existentielle pour la survie nationale, tout comme la Seconde Guerre mondiale, affirmant que les forces russes combattent les "nazis" ukrainiens à la solde d'un Occident hostile qui veut infliger une "défaite stratégique" à la Russie.

Kiev et ses alliés occidentaux qualifient ces propos d'absurdes et affirment que Moscou mène une guerre de type impérial pour s'emparer de territoires.

En temps utile, les commémorations du jour de la Victoire étaient plus discrètes, l'accent étant mis sur l'hommage aux anciens combattants et à leurs énormes sacrifices, qui sont gravés dans la mémoire populaire des Russes plus âgés.

Depuis 2008, sous la présidence de M. Poutine, cet anniversaire est de plus en plus souvent l'occasion de redorer l'image d'une Russie postcommuniste ayant retrouvé sa grandeur d'antan.

"C'est notre histoire. Toutes les nouvelles générations doivent s'en souvenir, la connaître et ne pas l'oublier", a déclaré Andrei, un habitant de Moscou.