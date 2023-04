L'indice de référence S&P 500 a affiché un gain de 7% au premier trimestre, qui s'est achevé vendredi, rebondissant après une baisse de près de 20% en 2022. Le Nasdaq Composite a quant à lui enregistré sa plus forte hausse trimestrielle depuis 2020, avec un bond de 16,8 % au premier trimestre.

Les investisseurs prudents estiment que ces gains rendent les actions plus vulnérables à un ralentissement économique, qui pourrait avoir été rapproché par les turbulences dans le secteur bancaire à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank ce mois-ci. Nombreux sont ceux qui mettent en avant les valorisations des actions, qui restent élevées par rapport aux normes historiques, tout en faisant valoir que les bénéfices des entreprises pourraient avoir encore beaucoup de chemin à parcourir en cas de récession.

"La réponse est catégoriquement non, le marché n'est pas du tout évalué en fonction d'une récession", a déclaré Hans Olsen, directeur des investissements chez Fiduciary Trust Co, qui se prémunit contre les futures turbulences du marché en conservant des liquidités plus importantes qu'à l'accoutumée. Pour les actions, "cela signifie que nous pourrions avoir de très mauvaises surprises au cours des prochains trimestres".

La mesure dans laquelle les actions ont pris en compte une éventuelle récession - et la question de savoir si l'économie en connaîtra une - a été un point de discorde à Wall street. Des données solides au début de l'année ont renforcé l'espoir que les États-Unis ne connaîtraient qu'une légère récession, voire qu'ils l'éviteraient complètement, malgré une avalanche de hausses de taux de la part de la Réserve fédérale.

Les turbulences qui ont secoué le secteur bancaire ce mois-ci ont de nouveau ravivé les inquiétudes, certains analystes estimant que les pressions exercées sur les créanciers pourraient peser sur l'économie au moment même où le resserrement de la politique monétaire de la Fed commence à porter ses fruits.

Cette situation a poussé les investisseurs à réexaminer des indicateurs clés tels que les bénéfices des entreprises. Alors que les estimations des bénéfices sont déjà en baisse pour les trimestres à venir, certains pensent qu'elles pourraient encore diminuer en cas de récession.

"Compte tenu des événements de ces dernières semaines, nous pensons que les marchés boursiers risquent davantage d'intégrer des estimations beaucoup plus basses", ont déclaré les stratèges de Morgan Stanley dans un rapport publié en début de semaine, notant que les estimations de bénéfices étaient 15 à 20 % trop élevées même "avant les récents événements bancaires".

Selon les estimations, les bénéfices du S&P 500 pour le premier trimestre ont chuté de 5 % par rapport à l'année précédente, suivis d'une baisse attendue de 3,9 % au deuxième trimestre, selon les données de Refinitiv. Or, en période de récession, les bénéfices chutent en moyenne de 24 % par an, selon Ned Davis Research.

Les entreprises américaines commenceront à publier leurs résultats du premier trimestre dans les semaines à venir.

VALORISATIONS ÉLEVÉES

Les valorisations des actions dans leur ensemble sont également historiquement élevées, le S&P 500 se négociant à environ 18 fois les estimations de bénéfices à terme, alors que son ratio cours/bénéfice moyen à long terme est de 15,6 fois, selon Refinitiv Datastream.

Nathan Shetty, responsable de la gestion multi-actifs chez Nuveen, estime que les valorisations actuelles montrent que les investisseurs n'ont pas encore intégré le prix d'une récession.

"Si le marché se rendait compte que la récession est probable, les valorisations commenceraient à baisser un peu au lieu d'être aussi élevées qu'elles le sont", a-t-il déclaré.

Les investisseurs attendent le rapport mensuel sur la masse salariale de la semaine prochaine pour évaluer la solidité d'un marché du travail qui a fait preuve de résilience au cours de l'année écoulée.

Certains investisseurs estiment que les actions ont peut-être anticipé une récession lors de la forte baisse de l'année dernière, qui a vu le S&P 500 chuter de 25,4 % depuis son plus haut historique jusqu'au moment où il a atteint son point le plus bas en octobre.

Une telle baisse est globalement conforme aux données historiques de Truist Advisory Services, qui montrent que l'indice a chuté en moyenne de 29 % pendant les récessions depuis la Seconde Guerre mondiale.

"Devons-nous subir deux fois la même récession ? Probablement pas, mais cela ne veut pas dire que la voie est libre", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en investissement chez Edward Jones. M. Kourkafas estime que les actions pourraient connaître des turbulences, mais qu'il est peu probable qu'elles retombent à leur niveau le plus bas d'octobre.

D'autres variables pourraient déterminer la réaction des marchés à un ralentissement économique, notamment sa gravité et sa durée. Une autre variable est de savoir si la Fed commence à réduire les taux d'intérêt en cas de ralentissement ou si elle les maintient à un niveau élevé pour mener à bien sa lutte contre l'inflation.

Bien que les perspectives de la banque centrale prévoient que les coûts d'emprunt resteront proches de leurs niveaux actuels d'ici la fin de l'année, les investisseurs sur les marchés à terme prévoient une baisse des taux au cours du second semestre de l'année.

"Une fois que le marché aura une visibilité sur le temps utile de ces réductions de taux, nonobstant une récession, je ne pense pas que vous verrez beaucoup de mouvements à la baisse dans les actions", a déclaré Tony Roth, directeur des investissements pour Wilmington Trust.