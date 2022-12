Sans aucun doute, le marché aurait besoin d'un peu de joie pour les fêtes. En décembre - généralement un mois fort pour les actions - le S&P 500 a jusqu'à présent perdu environ 6 %, alourdi par de fortes baisses des actions de Tesla Inc, Amazon.com Inc et d'autres noms qui avaient mené les marchés à la hausse les années précédentes. L'indice a perdu près de 20 % depuis le début de l'année et est en passe de réaliser sa pire performance annuelle depuis 2008.

L'histoire montre que le marché a encore une chance supérieure à la moyenne de réduire ces pertes. Les actions américaines ont augmenté au cours des cinq derniers jours de bourse de décembre et des deux premiers jours de janvier environ 75 % du temps, selon les données de CFRA Research, une tendance attribuée à la faible liquidité, à la récolte des pertes fiscales et à l'investissement des bonus de fin d'année.

Vendredi est la date de départ de cette année pour ce rallye nommé d'après le Père Noël - s'il se produit. Il ne sera clair que vers le deuxième jour de bourse de 2023.

Le phénomène a fait grimper le S&P 500 de 1,3 % en moyenne depuis 1969, selon le Stock Trader's Almanac. Un mois de décembre sans rallye du Père Noël a été suivi d'une année plus faible que la moyenne, selon les données de LPL Financial remontant à 1950.

Le S&P 500 a gagné en moyenne 4,1 % l'année suivant un mois de décembre sans rallye du Père Noël, contre un gain de 10,9 % après une période où il y en a un. Les gains de janvier sont également atténués dans une année sans Père Noël, avec une baisse moyenne de 0,3 % de l'indice par rapport à un gain de 1,3 % après une année avec Père Noël, selon les données.

"Lorsque le Père Noël n'arrive pas, cela signifie généralement qu'il y a quelque chose qui sème la confusion sur le marché ou un obstacle auquel il est confronté. Le sentiment négatif ne change pas parce que c'est une nouvelle année", a déclaré Keith Lerner, co-chef des investissements chez Truist Advisory Services.

La forte baisse de ce mois-ci souligne comment les tendances saisonnières semblent être contrebalancées par les inquiétudes quant à savoir si le resserrement monétaire de la Réserve fédérale plongera l'économie dans une récession.

Le S&P 500 n'a enregistré que 18 décembre avec des pertes depuis 1950, selon les données de Truist Advisory Services. L'indice a gagné en moyenne 1,6 % en décembre, le plus haut de tous les mois et plus du double du gain moyen de 0,7 % de tous les mois, selon les données de CFRA.

Ce mois de décembre s'annonce comme l'une des exceptions. Les investisseurs se sont débarrassés des actions au rythme hebdomadaire le plus élevé jamais enregistré au cours de la semaine de mercredi, vendant un montant net de 41,9 milliards de dollars, selon un rapport de BofA Global Research publié vendredi. Ce rapport attribue la liquidation à la "récolte des pertes fiscales", une stratégie qui consiste à vendre des actifs à perte pour compenser les impôts sur les gains en capital.

L'absence d'un "rallye du Père Noël" ce mois-ci, remplacé par une "chute de charbon", est un signe troublant pour les rendements des actions américaines en 2023", ont écrit les stratèges de DataTrek.

Peu de rapports économiques sont attendus la semaine prochaine, avec des lectures sur le marché du logement américain et les demandes d'allocations chômage, tandis que la liquidité du marché boursier devrait tomber près de ses niveaux les plus bas de l'année, de nombreux acteurs de Wall street étant en congé pour les fêtes.

Une grande partie de la trajectoire du marché sera dictée par la question de savoir si l'inflation peut continuer à diminuer et permettre à la Fed de cesser de relever les taux d'intérêt plus tôt qu'elle ne l'a prévu.

Les dépenses de consommation américaines ont à peine augmenté en novembre, tandis que l'inflation annuelle a augmenté à son rythme le plus lent en 13 mois, mais la demande ne se refroidit probablement pas assez vite pour décourager la Fed de faire monter les taux d'intérêt l'année prochaine.

D'autres mesures de l'inflation ont également montré des signes de ralentissement, les prix à la consommation ayant augmenté moins que prévu pour un deuxième mois consécutif en novembre.

"Si les investisseurs commencent à voir l'économie ralentir plus rapidement que ce que les gens anticipent et que la Fed met fin à ses hausses de taux au premier trimestre, nous pourrions assister à un conte de deux moitiés" et à un fort rendement positif l'année prochaine, a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA.