Quelque 26 000 options de vente du 23 février sur les contrats à terme e-minis du S&P 500 avec un prix d'exercice correspondant au niveau de 4 000 ont été achetées au début de la séance de jeudi, a déclaré McElligott dans une note.

Lorsqu'un négociant achète une option de vente - un contrat d'option qui confère le droit de vendre un titre à un prix fixe dans le futur - les négociants d'options de l'autre côté de la transaction doivent couvrir leur propre risque en vendant des actions à terme.

En outre, à mesure que le marché baisse, les négociants en options doivent vendre des quantités croissantes de contrats à terme sur actions pour rester couverts. Ces transactions ont généré une pression de vente de quelque 2 milliards de dollars et ont probablement contribué au renversement intrajournalier de l'indice, a déclaré McElligot. La pression de vente pourrait atteindre jusqu'à 5 milliards de dollars si le déclin du marché s'accélère, a-t-il ajouté.

L'indice S&P 500, qui a progressé de 0,9 % en début de séance, soutenu par les prévisions de ventes solides du fabricant de puces Nvidia, a fait marche arrière pour chuter de 0,6 % à midi. L'indice était en hausse de 0,5 % à 4 010,22.

Le commerce des contrats d'options à court terme, ou 0DTE (zero days to expiry contracts), a attiré l'attention de Wall street ces derniers mois, attirant des volumes records et renforçant les inquiétudes quant à leur rôle dans l'aggravation des fluctuations intrajournalières des prix des actions.

McElligot a déclaré que la transaction de jeudi était "manifestement d'origine institutionnelle", notant qu'il s'agissait probablement du plus gros bloc 0DTE vu à ce jour.