Le ciel nuageux prévu pour lundi pourrait décevoir les millions de Nord-Américains qui espèrent apercevoir la première éclipse solaire totale du continent depuis 2017, transformant peut-être ce phénomène céleste envoûtant en un raté.

Certaines régions qui bénéficient généralement d'un ciel clément en avril dans la "trajectoire de totalité" - l'étroit couloir où l'on peut voir la lune obscurcir la face entière du soleil - semblent avoir les perspectives météorologiques les plus sombres pour lundi.

Une grande partie du Texas, considérée comme un territoire privilégié pour l'observation de l'éclipse par les nombreux voyageurs qui s'y rendent pour l'occasion, devrait, selon les modèles de prévision de vendredi, connaître une couverture nuageuse de 60 à 80 % le jour de l'éclipse.

En comparaison, certaines parties du nord de la Nouvelle-Angleterre semblaient beaucoup plus prometteuses. La probabilité d'un ciel dégagé s'améliorait également dans la moyenne vallée du Mississippi et l'ouest de la vallée de l'Ohio, y compris à Indianapolis, selon le National Weather Service.

"Je suis assez déçu", a déclaré vendredi Gary Fine, 81 ans, photographe retraité de Los Angeles qui avait réservé son billet d'avion et son hôtel pour Dallas il y a plusieurs mois, alors qu'il préparait son voyage.

M. Fine a brièvement envisagé d'opter pour un itinéraire en Nouvelle-Angleterre alors que les prévisions annonçaient un temps couvert au Texas, mais il a décidé que c'était trop coûteux et trop difficile. "Nous allons suivre notre plan initial et espérer que tout se passera bien", a déclaré M. Fine.

Selon Josh Weiss, météorologue au Weather Prediction Center, une branche du service météorologique, ce revirement de situation est dû à un système de tempête qui traverse le haut du Midwest américain et à un front froid qui lui est associé.

Les modèles climatiques saisonniers "suggèrent que la Nouvelle-Angleterre et la vallée de l'Ohio seraient les plus nuageuses en avril, et que la partie sud de la trajectoire de l'éclipse serait la plus dégagée. Il se trouve qu'avec ce système météorologique, c'est presque exactement le contraire", a déclaré M. Weiss.

Là où le ciel est dégagé, les observateurs situés sur la trajectoire directe de l'éclipse auront droit à un spectacle rare : la lune apparaîtra comme un orbe sombre se glissant devant le soleil, occultant brièvement tout sauf un halo de lumière brillant, ou couronne, autour du bord extérieur du soleil.

La période de totalité du ciel, qui durera jusqu'à 4 minutes et demie, sera précédée d'un certain nombre d'autres effets étranges de l'éclipse.

Certaines étoiles scintilleront à la mi-journée alors que le crépuscule descendra brusquement, faisant chuter les températures et provoquant de légères vagues de "bandes d'ombre" qui scintilleront sur le paysage. Les oiseaux et autres animaux sauvages, réagissant à l'obscurité soudaine, peuvent devenir silencieux et immobiles.

M. Fine, qui a déclaré avoir assisté à deux autres éclipses solaires totales au cours de sa vie, a qualifié l'expérience d'"impressionnante" et d'"époustouflante".

Les amateurs d'éclipse devraient affluer dans les villes et villages situés le long d'une zone étroite d'une largeur moyenne de 185 km, traversant le Mexique, le Texas et 14 autres États américains, puis le Québec et quatre autres provinces du Canada.

On estime à 31,6 millions le nombre de personnes vivant dans la zone de totalité, contre environ 12 millions lors de la dernière éclipse solaire totale qui a traversé les États-Unis contigus en août 2017, selon la NASA.

Mais les prévisions météorologiques moins qu'idéales ont suscité l'anxiété des personnes qui ont fait des plans de voyage, certains réservant des billets d'avion et des hôtels coûteux pour obtenir ce qu'ils espéraient être la meilleure vue possible.

Vendredi, selon le Weather Prediction Center, les nuages étaient les plus susceptibles de gêner l'observation aux États-Unis, du Texas à l'Arkansas, et peut-être dans l'Ohio, le nord-ouest de la Pennsylvanie et l'ouest de l'État de New York. Un ciel couvert est également attendu dans une grande partie du Mexique.

Les meilleures chances de voir un ciel clair aux États-Unis se situent dans le nord du Vermont, du New Hampshire et du Maine, ainsi que dans certaines parties du Canada, et du sud du Missouri au centre de l'Indiana, a indiqué le Centre.

M. Weiss a également indiqué que les prévisions changeraient probablement d'ici lundi, même si les prévisions actuelles qui penchent fortement dans un sens ou dans l'autre se durciront probablement d'ici là.

"Je les vérifie trois fois par jour", a déclaré M. Fine à propos des prévisions météorologiques de Dallas, alors qu'il préparait son voyage.