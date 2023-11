Une rare vague d'offres de cargaisons de brut angolais dans la fenêtre de négociation de Platts cette semaine a entraîné une baisse des écarts de prix pour les principales qualités, un autre signe de faiblesse sur le marché physique du brut.

La plupart des échanges de brut ouest-africain se font dans le cadre de contrats à terme ou d'accords bilatéraux et il est relativement rare que des entreprises négocient des cargaisons dans la fenêtre Platts, un service géré par l'éditeur d'indices pétroliers S&P Global Commodity Insights.

Mais lundi, Exxon a proposé trois cargaisons chargées en décembre, dont un Dalia à la parité Brent daté, un Kissanje à la parité datée plus 80 cents et un Hungo à la parité datée, sans vendre aucune d'entre elles dans la fenêtre, selon des sources commerciales.

Mardi, Unipec a proposé Dalia au prix du Brent daté moins 60 cents, en dessous de l'offre d'Exxon, et Exxon a réduit ses offres pour Kissanje et Hungo.

Avant cette semaine, la dernière fois qu'une cargaison angolaise a été proposée de cette manière, c'était en mai, d'après des informations provenant de sources commerciales, lorsque BP a proposé une cargaison de brut Girassol à un prix inférieur à celui des transactions précédentes.

Les négociants affirment que les entreprises ont tendance à utiliser cette fenêtre lorsqu'il existe un écart important entre les offres et les prix, dans le but de combler ce fossé.

James Davis, directeur du pétrole à court terme chez FGE, a déclaré que le marché s'annonçait toujours tendu pour octobre et, dans une certaine mesure, pour novembre et décembre également, mais que le marché se concentrait désormais sur le premier trimestre, où les soldes semblaient assez faibles et où les écarts et les différentiels se réduisaient en conséquence.

MARCHÉ PLUS FAIBLE

Cette évolution est la dernière à indiquer une faiblesse sur le marché physique du brut.

Selon les négociants et les données du LSEG, les différentiels sur certains des principaux marchés physiques mondiaux ont diminué en raison d'une hausse des coûts de transport et d'une baisse des marges de raffinage.

L'Angola et le Nigeria - l'autre grand exportateur de brut d'Afrique de l'Ouest - ont tous deux des excédents considérables pour les chargements de brut prévus en novembre, ont indiqué les négociants la semaine dernière, ce qui commence à peser sur les primes de brut.

Toutefois, cette baisse n'a pas suffi à relancer la demande, selon les négociants.

Les faibles marges, les coûts d'expédition élevés et la courbe plate des prix à terme ont créé un "cocktail désagréable", a déclaré un négociant à la fin de la semaine dernière. "Les niveaux ne s'approcheront en aucun cas de ces offres.