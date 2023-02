Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 49 cents, soit 0,6 %, à 84,65 $ le baril à 0105 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont perdu 46 cents, également une perte de 0,6 %, à 78,03 $. Les deux indices de référence se dirigeaient vers une baisse hebdomadaire d'environ 2 %.

Les données ont montré que l'indice des prix à la production américain a augmenté de 0,7 % en janvier, après avoir baissé de 0,2 % en décembre. Dans le même temps, les demandes d'allocations chômage ont chuté de manière inattendue à 194 000, alors que les prévisions étaient de 200 000, selon un sondage Reuters.

"Les données américaines solides ont renforcé les inquiétudes concernant les hausses de taux et ont provoqué une hausse des rendements du Trésor américain, ce qui a pesé sur les prix du pétrole et des autres matières premières", a déclaré Kazuhiko Saito, analyste en chef chez Fujitomi Securities Co Ltd.

Une augmentation des stocks de pétrole brut américains a également ajouté à la pression, a-t-il ajouté.

L'Energy Information Administration (EIA) a annoncé mercredi que les stocks de pétrole brut américains ont atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis juin 2021 après une augmentation plus importante que prévu.

"La perte a tout de même été limitée car les investisseurs s'attendent à une reprise de la demande de carburant en Chine", a déclaré M. Saito, qui prévoit que le marché continuera à rester dans une fourchette étroite pour le moment, sans direction claire.

Les prix du pétrole ont oscillé au cours des dernières semaines entre les craintes d'une récession aux États-Unis dans un contexte de hausses de taux pour lutter contre l'inflation et les espoirs d'une reprise de la demande en Chine, premier importateur mondial de pétrole.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré cette semaine que la Chine représentera près de la moitié de la croissance de la demande de pétrole de cette année après avoir assoupli ses restrictions COVID-19, mais la production restreinte des pays de l'OPEP+ - membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et alliés - pourrait signifier un déficit de l'offre au second semestre.

Le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a déclaré que l'accord actuel de l'OPEP+ visant à réduire les objectifs de production de pétrole de 2 millions de barils par jour serait verrouillé jusqu'à la fin de l'année, ajoutant qu'il restait prudent quant à la demande chinoise.