Alors que la saison des résultats tièdes du quatrième trimestre touche à sa fin, Walmart et Home Depot doivent publier leurs résultats au cours de la semaine à venir, tandis que d'autres détaillants de premier plan, dont Best Buy et Lowe's, le feront la semaine suivante.

La façon dont les consommateurs se débrouillent dans un contexte de flambée des prix sera un sujet crucial pour les investisseurs, car certains sont devenus plus confiants quant à la capacité de l'économie à éviter une grave récession, même si la Réserve fédérale continue de relever ses taux pour juguler l'inflation.

Un signe de résilience économique est apparu la semaine dernière, lorsque les données mensuelles ont montré que les ventes au détail américaines ont augmenté de la manière la plus importante depuis près de deux ans en janvier.

"Les chiffres des ventes au détail étaient raisonnablement forts, et nous voulons voir cette confirmation venir des détaillants eux-mêmes", a déclaré Paul Nolte, stratège de marché chez Murphy and Sylvest Wealth Management.

M. Nolte envisage d'acheter des actions de détaillants d'amélioration de l'habitat qui ont été durement touchées en 2022 alors que le marché du logement était en difficulté.

Les actions ont grimpé malgré des résultats décevants au quatrième trimestre. Selon Refintiv IBES, les entreprises du S&P 500 sont en passe d'afficher une baisse de 2,8 % de leurs bénéfices par rapport à l'année précédente. Parmi les autres sociétés qui doivent publier leurs résultats la semaine prochaine, citons le fabricant de puces Nvidia, le fabricant de vaccins COVID-19 Moderna et la société de commerce électronique eBay.

Le S&P 500 a gagné 6,5 % jusqu'à présent en 2023 à partir de jeudi, les actions ayant rebondi après une performance brutale l'année dernière.

Les actions du commerce de détail ont affiché des rendements mitigés jusqu'à présent en 2023. L'ETF SPDR S&P Retail, qui pondère les petites et grandes entreprises de manière assez égale, a bondi de 17 % cette année. Mais la performance a été moins rose pour certaines des plus grandes entreprises.

Les actions de Walmart, le plus grand détaillant au monde en termes de ventes, n'ont gagné que 1,7 % en 2023, tandis que les actions de Home Depot, la première chaîne de magasins de bricolage aux États-Unis, sont également en hausse de 1,7 %. Les deux sociétés doivent publier leurs résultats mardi et "prépareront le terrain pour tous les autres", selon les analystes de détail de JPMorgan.

"Nous nous attendons à ce que le ton de HD et WMT sur les prévisions et le consommateur soit au mieux prudent", ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note de prévision des résultats cette semaine. Ils notent l'action Walmart "neutre" et Home Depot "surpondéré".

GRAPHIQUE : Les actions des détaillants américains par rapport au marché (https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/WEEKAHEAD/lbvggbkwxvq/chart.png)

Parmi les autres détaillants qui doivent publier leurs résultats la semaine prochaine figurent TJX Companies et Bath & Body Works.

Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel, a déclaré qu'il surveillera si les détaillants ont été en mesure de faire monter les prix pour qu'ils correspondent à leurs coûts.

Son entreprise détient des actions de divers détaillants, dont le discounter Dollar Tree et les détaillants spécialisés Crocs et Ulta Beauty, mais ne possède pas de grands détaillants comme Walmart et Amazon.

"Nous mettons clairement l'accent sur les détaillants dans des secteurs sélectionnés par rapport aux détaillants de masse", a déclaré Tuz. "Avec les détaillants de masse, il est tout simplement plus difficile d'identifier ce qui va les faire croître."

La semaine prochaine, les investisseurs se concentreront également sur la publication mercredi du procès-verbal de la dernière réunion de la Fed, au cours de laquelle la banque centrale a réduit ses hausses de taux à un quart de point après une année de hausses plus importantes.

Depuis cette réunion, les données ont montré que les prix à la consommation américains se sont accélérés et que les prix à la production mensuels ont connu la plus forte hausse en sept mois en janvier.

Associées à un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis, ces données ont conduit les investisseurs à revoir à la hausse leurs attentes quant au niveau et à la durée de la hausse des taux de la Fed, les contrats à terme tablant désormais sur un taux maximal de plus de 5,2 % en juillet.

Les bénéfices extrêmement robustes des détaillants pourraient alimenter les inquiétudes quant à une réponse plus belliqueuse de la Fed, a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services.

"Si ces chiffres arrivent et sont vraiment, vraiment, vraiment forts, cela pourrait être cette idée que trop de bonnes nouvelles est une mauvaise nouvelle du point de vue de la Fed", a déclaré Carlson.