Les gains étonnants des actions de sociétés telles que Nvidia, Netflix et Meta Platforms soulèvent les secteurs qui ont eu du mal lors du repli de l'année dernière, notamment la technologie et les services de communication.

Les petites valeurs qui ont chuté en 2022 ont également explosé : un panier Goldman Sachs de valeurs technologiques non rentables qui ont chuté de plus de 60 % en 2022 a rebondi de 21 % en 2023, éclipsant le gain de 6,5 % du S&P 500.

Une série de facteurs sont à l'origine de ces mouvements, notamment l'attrait des actions dépréciées, la baisse des rendements obligataires et le fait que les acteurs du marché ont annulé leurs paris baissiers sur les actions.

Certains investisseurs sont toutefois sceptiques quant à la pérennité de ces gains, surtout si les marchés continuent de recalibrer les attentes quant au niveau auquel la Réserve fédérale devra relever les taux cette année pour continuer à refroidir l'inflation.

S'il n'est pas inhabituel de voir un renversement de tendance en début d'année, "l'ampleur qu'il a prise est assez spectaculaire", a déclaré Walter Todd, directeur des investissements chez Greenwood Capital. "Cela ne peut certainement pas continuer aux extrêmes que cela a été".

Greenwood Capital a récemment vendu au moins une partie de ses actions dans certains gagnants de 2023, dont Meta Platforms et Netflix. Meta est en hausse de 45 % jusqu'à présent cette année, tandis que Netflix est en hausse de près de 18 %. Ces actions ont chuté de 64 % et 51 % l'année dernière, respectivement.

Le S&P 500 a bondi de 6,2 % en janvier, car de nombreux investisseurs se sont empressés d'augmenter leur positionnement en actions après l'avoir réduit l'année dernière, encouragés par plusieurs mois de relâchement des lectures d'inflation. Une mesure, le positionnement en actions pour les investisseurs systématiques, a grimpé à son plus haut niveau en un an, selon un rapport de la Deutsche Bank publié le 3 février.

La modération des rendements obligataires, qui ont bondi en 2022 lorsque la Fed a augmenté les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation galopante, a renforcé les arguments en faveur de l'achat des perdants de l'année dernière. Le rendement du billet de référence du Trésor américain à 10 ans a chuté d'environ 40 points de base au cours des premières semaines de l'année pour atteindre 3,4 % début février après avoir atteint des sommets de 15 ans l'an dernier.

Si la baisse des rendements augmente souvent l'attrait des actions en général, elle est particulièrement bénéfique pour les valeurs technologiques et de croissance dont les valorisations ont souffert lorsque les rendements ont grimpé en flèche en 2022.

"Lorsque les taux d'intérêt baissent, les actifs de moindre qualité et de plus longue durée se portent bien", a déclaré Rob Almeida, stratège en investissement mondial chez MFS Investment Management.

Cependant, les rendements sont repartis à la hausse ces derniers jours, car les investisseurs ont revu à la hausse les estimations concernant le niveau des taux de la Fed et la durée pendant laquelle la banque centrale les maintiendra à leur niveau maximal. Cela a pesé sur les actions au cours de la dernière semaine, qui a vu le S&P 500 perdre 1,1 % après deux semaines consécutives de gains.

"Les leaders du marché à ce jour ... sont vulnérables aux taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps et à une économie qui ralentit", ont déclaré les stratèges du Wells Fargo Investment Institute dans une note jeudi. "Nous ne considérons pas la largeur et le leadership récents comme durables - pour l'instant - et nous préférons ne pas poursuivre les rallyes d'actions en ce moment."

Les investisseurs surveilleront de près la publication mardi des données sur les prix à la consommation aux États-Unis, à la recherche de signes indiquant que l'inflation continue de se modérer.

David Kotok, directeur des investissements chez Cumberland Advisors, est sceptique quant au dernier rallye et à certaines des actions qui mènent la course actuelle. Sa société est sous-pondérée par rapport à bon nombre des grandes valeurs technologiques et de croissance qui ont rebondi en 2023, préférant les actions des secteurs de la santé et de la défense et conservant une importante allocation en liquidités.

"Soit la détérioration de l'année dernière d'un espace surévalué est terminée, soit il s'agit d'un rebond de chat mort dans un grand secteur blessé et le marché baissier de l'année dernière n'est pas terminé", a déclaré Kotok. "Je suis dans le dernier camp".

Pour être sûr, il y a des signes que les leaders pourraient continuer à bien se porter.

Depuis 1990, les trois secteurs les plus performants en janvier ont ensuite affiché un rendement moyen de 11,3 % au cours des 12 mois suivants, contre un gain moyen de 9,3 % pour le S&P 500 sur cette période, selon la société de recherche en investissement CFRA Research.

Matt Stucky, gestionnaire de portefeuille senior chez Northwestern Mutual Wealth Management Company, a déclaré que certaines des actions les plus malmenées de l'année dernière pourraient continuer à progresser à court terme, les investisseurs couvrant davantage de positions courtes.

Les vendeurs à découvert ont couvert 51 milliards de dollars de leurs paris baissiers jusqu'à présent en 2023, soit environ 6 % du total des actions vendues à découvert, y compris plus d'un milliard de dollars de ventes à découvert liées aux actions d'Amazon et d'Alphabet, selon la société financière et d'analyse S3 Partners.

"Cela peut-il durer un trimestre ou deux ? Oui", a déclaré Stucky. "Est-ce que cela peut durer pendant toute l'année 2023 ou une période de plusieurs années ? Probablement pas."