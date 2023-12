Marché : BNY Mellon IM prudent pour les actions américaines

S'interrogeant sur les perspectives pour les actions américaines en 2024, BNY Mellon IM prévient que 's'il est possible d'obtenir une bonne année de rendement, il faut bien reconnaître que le niveau d'incertitude reste élevé'.



Selon lui, 'une forte probabilité demeure sur le fait que la baisse tant redoutée (mais évitée) en 2023 soit simplement retardée d'un an' et il est 'difficile de justifier les valorisations élevées et les perspectives de bénéfices solides dans le contexte macroéconomique actuel'.



'Toutefois, le potentiel d'assouplissement de la politique monétaire (à condition d'éviter une récession) pourrait encore soutenir des multiples plus élevés tout en validant ces perspectives', concède l'établissement new-yorkais.



'Si les risques qui pèsent sur les actions américaines en 2024 ont reculé grâce à la baisse de l'inflation, l'incertitude macroéconomique reste élevée et devrait empêcher une reprise vigoureuse en 2024', conclut-il.



