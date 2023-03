Marché : CPR s'interroge quant à l'évolution de l'inflation

Jeudi 9 mars, les analystes de CPR Asset Management ont tenu leur traditionnelle conférence trimestrielle à destination des investisseurs.

Les experts en ont profité pour dresser un panorama des actualités macro-économiques et financières avec une question en toile de fond : la désinflation est-elle en marche ?



Après une croissance nulle au 4e trimestre en Europe, les enquêtes de conjoncture laissent entrevoir des perspectives plutôt favorables pour le début d'année 2023, notamment grâce à une amélioration notable dans le secteur des services et de l'industrie.



En Europe, l'inflation est passée de 8,6 % en janvier à 8,5 % en février, un repli certes modeste mais qui signale néanmoins un 4e mois consécutif de contraction. Sauf qu'à y regarder de plus près, on constate que l'inflation sous-jacente - soit l'indice désaisonnalisé qui permet de dégager une tendance de fond - continue de progresser, passant de 5,3 à 5,6 %, avec notamment une inflation des services ' très dynamique '.



Par ailleurs, la BCE estime que les négociations salariales ont entraîné une hausse de 4,4% des salaires en 2022 et de 4,8 % pour 2023, des niveaux qui restent difficilement compatibles avec les objectifs d'inflation affichés.



'Dans ce contexte, il est fort probable que la BCE réévalue sa stratégie de hausse des taux. Ainsi, le taux terminal est désormais vu proche des 4% à l'été 2023 et il n'y a plus de baisse des taux anticipée en 2023', indique CPR.



La BCE a d'ailleurs entamé début mars la réduction de son bilan et ne réinvestit plus 15 Mds E de titres arrivant à échéance chaque mois.



Outre-Atlantique, l'inflation résiste aussi un peu mieux que prévu : en janvier, elle ressortait à 6,4% -soit un 7e mois de baisse consécutif- un chiffre qui reste néanmoins supérieur aux attentes et encore à des lieues de la cible des 2%.



Cette tendance a provoqué un changement des anticipations de marché concernant la politique monétaire de la Fed. Le taux terminal a été revu à la hausse d'environ 50 bps et les scénarios de baisse de taux directeurs dès 2023 sont désormais balayés. Les marchés anticipent même des taux directeurs supérieurs à 5% jusqu'au 2e trimestre 2024...



Selon les données présentées par CPR, la contraction de l'inflation US devrait se poursuivre au cours des prochains mois, en s'appuyant notamment sur le reflux du prix de l'énergie et sur le recul des loyers après leur pic attendu au 1er trimestre.



Les analystes rapportent enfin que le commerce mondial a commencé à se contracter fin 2022 et que certains indicateurs laissent penser que cette recul devrait s'aggraver dans les mois à venir .



Les banques US ont d'ailleurs fortement resserré leurs conditions de crédit et la demande de prêts recule. ' Sur les 3 derniers mois, on constate aussi une contraction des prêts bancaires aux entreprises, ce qui est annonciateur de moins de croissance économique à venir ', indiquent les experts.



Dans ce contexte, CPR esquisse trois scénarios de marché à trois mois : le premier (relié à un taux de probabilité de 55%) est celui d'un atterrissage en douceur de l'économie, avec une décrue de l'inflation des deux côtés de l'Atlantique. Dans ce scénario, la BCE monte ses taux de 50 bps en mars et 25 bps en mai, et la Fed de 25 bps en mars et en mai. La grosse récession est évitée et la réouverture de la Chine se fait sentir avec une baisse des taux longs et la désinflation bien enclenchée.



Dans le second scénario (probabilité de 30%), les marchés craignent que l'inflation élevée soit plus persistante que prévu et que cela amène les banques centrales à être encore plus restrictives que ce qui est ' pricé ' par les marchés. Le taux terminal est revu en hausse (idée que la Fed portera ses taux directeurs vers 6%) . Les marchés anticipent une récession profonde, qui entraîne une rechute des matières premières.



Enfin, le 3e scénario (15 % de probabilité) voit l'activité se met à réaccélérer, grâce à la baisse du prix de l'énergie et à la réouverture de la Chine. La désinflation se poursuit mais la meilleure tenue de l'économie fait que l'idée des baisses de taux directeurs en 2024 se dissipe. Enfin, les marchés actions rebondissent car le risque de récession s'éloigne et les perspectives de bénéfices s'améliorent.



