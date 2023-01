Marché : Degroof Petercam anticipe un recul des bénéfices

De quoi sera faite l'année boursière 2023? Comme chaque début d'année, les spécialistes de la finance esquissent divers scénarios. A l'occasion d'un rendez-vous avec la presse spécialisée, Jérôme van der Bruggen, Chief Investment Officer Private Banking chez DegroofPetercam a livré son analyse.



'Nous sommes maintenant dans une ère de dé-globalisation, accompagnée d'une stagnation, voire d'une baisse des échanges', indique le responsable.



Pour lui, rien de grave. En effet, 'nos institutions ont développé des outils qui peuvent permettre de faire face à cette situation, notamment via le renforcement des politiques monétaires et des politiques fiscales', indique-t-il, évoquant notamment le plan de soutien de 200 milliards d'euros en Allemagne ou encore le bouclier tarifaire en France.



A l'inverse, le plan de mesures ultra-libérales proposé par Liz Truss aura rapidement été écarté par les marchés: la première ministre britannique n'aura occupé son posté que 49 jours.



Pour Jérôme van der Bruggen, une question théorique centrale se posedonc : jusqu'où peut-on aller dans la relance budgétaire et l'endettement? Ces plans ne seraient-ils finalement pas responsables de l'inflation?



'Il n'y a pas de théorie économique arrêtée sur le sujet', estime-t-il, tout en reconnaissant que 'le niveau d'inflation a donné raison à ceux qui prétendaient que cette politique d'aide aller faire grimper les prix'.



Selon le spécialiste, les budgets de relance vont désormais baisser au profit d'un ciblage 'chirurgical', 'un outil essentiel dans une phase de déglobalisation'.



Chez Degroof Petercam, on estime ainsi que le combat contre l'inflation a été mené à temps et de manière suffisamment agressive par la Fed. La banque belge s'attend désormais à un recul des taux américains au cours du 4e trimestre. En revanche, il faudra vraisemblablement attendre un peu plus longtemps pour voir la BCE l'imiter.



'Les conditions financières vont rester délicates pendant la première partie de l'année mais s'amélioreront ensuite', estime-t-il.



Dans ce contexte, Degroof Petercam table sur un recul des bénéfices des entreprises de l'ordre de 10% en 2023, et juge les attentes du consensus 'trop optimistes'.



En matière d'investissement, la banque mise sur les valeurs dites 'de qualité', à savoir les valeurs industrielles et la consommation de base. 'On devrait se repositionner sur les cycliques en court d'année', ajoute le responsable.



'Nous avons une légère préférence pour les actions américaines mais l'Europe et les marchés émergents pourraient également bien s'en sortir si la crise de l'énergie ne s'aggrave pas', poursuit la banque qui pourrait aussi reprendre en peu de risque sur le crédit.



Pour 2023, Degroof Petercam esquisse deux scénarios possibles: le premier - le plus plausible selon la banque - est celui d'une inflation sous contrôle avec une économie résistante, sans hausses de taux supplémentaires: légère baisse du marché en début d'année puis accélération ensuite, avec une croissance sur les cycliques.



Le second scénario serait celui d'une inflation non maîtrisée, avec une hausse des taux qui se poursuivrai jusqu'à un taux terminal supérieur à5%. Le ralentissement de la croissance serait alors plus sévère, avec des bénéfices en forte baisse.







