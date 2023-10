Marché : Wall Street plombé par les taux, et par Powell

Wall Street s'est replié mais en bon ordre (-0,85% en moyenne).

Toute une série d'annonces inquiétantes liées au contexte géopolitique ont ponctué cette journée de jeudi mais ce n'est pas cela qui a fait chuter Wall Street.

Le Département d'Etat US invite les américains à faire très attention à eux à l'étranger, voir à reporter leur voyage, Israël évacue plusieurs ambassades au Proche Orient et se dit prêt à lancer son offensive sur Gaza, et il y a eu bombardement d'aéroports la veille en Syrie puis tirs de roquettes sur une base US (toujours en Syrie)... ce qui signifie que le conflit déborde déjà des frontières de la zone Israël/Palestine/Gaza.



Les indices US ont nettement fléchi après la prise de parole de Jerome Powell devant l'Economic Club de New York: il observe que l'activité économique demeure robuste (plus qu'il ne l'anticipait manifestement) et que la trajectoire vers les 2% d'inflation n'est pas solidement établie.



Cela pourrait justifier une nouvelle hausse de taux, mais la conjoncture géopolitique est porteuse de risques inconnus pour l'économie US, ce qui pourrait aussi justifier de ne rien faire le 1er novembre... l'élement de langage qui a fait réagir les cambistes puisque le Dollar a cédé -0,5%, mais c'est bien le seul à refléter le pari sur un statu-quo lors de la prochaine réunion de la FED.



Le Dow Jones a cédé 0,75%, le S&P-500 -0,85%, à 4.278 (la bascule sous 4.300 est validée) et le Nasdaq a lâché -0,95%) à 13.186... validant également la cassure d'une ligne de soutien passant vers 13.330.

Le Nasdaq a chuté dans le sillage de Tesla -9,3% (en seconde lecture, la guerre des prix inquiète les actionnaires), Lam research -6,3%, Applied -5%, Lucid -4,2%, Equinix -4%, Illumina -3,6%, NXP -2,7%.



Une heure après la clôture, Hewlett-Packard chutait de -3,7% en échanges électroniques suite à la déception causée par une estimation de bénéfice revue à 1,82/2,02$ contre 2,14$ attendu.



Le principal 'market mover' du jour, ne fut pas, cette fois encore, le contexte géopolitique mais bel et bien la trajectoire des taux, dans un contexte de krach larvé et devenu interminable (3 ans et presque 4 mois à présent) avec un T-Bond à '10 ans' qui a atteint 5,001% ce jeudi (pire marque depuis depuis le 20 juillet 2007) avant d'en terminer à 4,99%, soit presque +9 points de base et plus de 27Pts de base depuis le début de la semaine... l'équivalent d'une nouvelle hausse de taux de la FED le 1er novembre.



La tension des taux cesse de profiter aux banques (il n'y a plus aucune demande de crédit hypothécaire à 8% sur 30 ans) qui vont devoir augmenter leurs provisions pour risque de défaut de remboursement : Zions Bank -9,7%, Discovery Financial -7,9%, Morgan Stanley -2,7%.



Complètement esseulée, la star du jour, Netflix avec +16,1%, n'a pas pesé lourd face au repli des semiconducteurs.



Côté stats, les derniers chiffres US témoignent d'une robustesse inattendue de la construction, de la consommation, du marché du travail.



Confirmation ce jeudi avec la publication du 'Philly FED' qui poursuit sa remontée : le baromètre des conditions d'activité dans le secteur manufacturier de la région de Philadelphie au mois de septembre s'améliore.

Il remonte de -14 vers -9,4... mais il demeure en territoire négatif pour la 15ème fois en 17 mois.



La robustesse du marché du travail continue d'étonner : le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis a reculé de 13.000 la semaine du 9 octobre, ressortant ainsi à 198.000 contre 211.000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport aux 209 000 initialement annoncés), selon le Département du Travail.



Seul chiffre un peu divergent, l'indice des 'indicateurs avancés', censé préfigurer l'évolution de l'économie américaine durant les mois à venir, a encore reculé en septembre, poursuivant ainsi son repli entamé il y a un an et demi.



Cet indice calculé par l'organisation patronale Conference Board a baissé de 0,7% le mois dernier, à 104,6, après avoir déjà diminué de 0,5% le mois précédent, alors que le consensus tablait sur un repli plus limité de 0,4%.



Dans son communiqué, le ConfBoard souligne que l'économie américaine a jusqu'ici démontré une grande capacité de résistance face à la remontée des taux d'intérêt et à l'inflation élevée, mais déclare s'attendre à ce qu'un ralentissement survienne inévitablement dans les mois qui viennent.

L'association dit toujours prévoir une récession peu marquée au cours du premier semestre 2024.



