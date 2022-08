Marché boursier américain : S'agit-il d'une hausse, d'une baisse ou d'une hausse dans une baisse ?

Les actions ont rebondi grâce à des bénéfices d'entreprises meilleurs que prévu et aux paris que le pire de l'inflation galopante pourrait être passé. La baisse d'environ 0,6 % de l'indice Nasdaq jeudi a laissé l'indice à forte composante technologique en hausse de 20 % par rapport à son récent plancher du 16 juin, tandis que le S&P 500 a également rebondi au cours des dernières semaines, avec une hausse de 15 % par rapport à son récent plancher de juin.

Les récents gains ont conduit les analystes de Bespoke Investment Group à déclarer jeudi matin que le Nasdaq était sorti de son récent marché baissier, même si l'indice reste en baisse d'environ 21 % par rapport à son record de clôture de novembre dernier, avec des billions de dollars de valeur boursière encore perdus.

À Wall Bourse, les termes de marché "haussier" et "baissier" sont souvent utilisés pour caractériser les grandes tendances à la hausse ou à la baisse des prix des actifs.

Les deux indices sont largement considérés comme ayant été dans des marchés baissiers en 2022, mais tous les analystes ne définissent pas les marchés haussiers ou baissiers de la même manière, et de nombreux investisseurs utilisent les termes de manière vague.

"Nous pourrions écrire pendant des heures sur la sémantique des marchés haussiers et baissiers", a écrit Bespoke dans son obligation de recherche, affirmant qu'il est maintenant confirmé qu'un nouveau marché haussier a commencé le 16 juin.

Le dictionnaire Merriam-Webster définit un marché haussier simplement comme "un marché dans lequel les titres ou les marchandises augmentent de façon persistante en valeur".

Certains investisseurs définissent plus précisément un marché baissier comme une baisse d'au moins 20 % d'une action ou d'un indice par rapport à son sommet précédent, le sommet définissant le début du marché baissier, qui n'est reconnu qu'a posteriori, après la baisse d'au moins 20 %.

De même, certains définissent un marché haussier comme une hausse de 20 % par rapport à un creux précédent, et selon cette mesure, utilisée par Bespoke, le Nasdaq pourrait maintenant être considéré comme ayant commencé un nouveau marché haussier.

La Securities and Exchange Commission indique sur son site Web que, "En général, un marché haussier se produit lorsqu'il y a une hausse de 20 % ou plus d'un indice de marché large sur au moins une période de deux mois."

S&P Dow Jones Indices, qui administre le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average, a une définition encore plus nuancée d'un marché haussier.

Une baisse de 20 % ou plus par rapport à un sommet, suivie d'un gain de 20 % par rapport à ce niveau inférieur, laisserait un indice toujours en dessous de son sommet précédent, une situation que Howard Silverblatt, analyste principal des indices chez S&P Dow Jones Indices, décrit comme un "rallye haussier dans un marché baissier".

Les analystes mettent en garde contre le fait de trop se fier aux définitions rétrospectives des cycles de marché qui ne permettent guère de saisir le sentiment actuel ou de prédire la direction que prendront les actions à l'avenir.

Des facteurs tels que la vélocité de la hausse ou de la baisse du marché et l'évolution des actions moyennes contribuent à déterminer si les investisseurs considèrent un mouvement majeur comme un tournant dans le sentiment ou une interruption à court terme d'un marché haussier ou baissier existant.

En effet, les investisseurs ne peuvent être sûrs d'être dans un nouveau marché haussier que lorsqu'un nouveau sommet record a été atteint, et à ce moment-là, le creux précédent marquerait la fin du marché baissier et le début du nouveau marché haussier, selon S&P Dow Jones Indices.

Par exemple, pendant le marché baissier causé par la crise financière de 2008, le S&P 500 s'est redressé de plus de 20 % à partir d'un creux en novembre 2008, suscitant l'espoir que la déroute des actions était terminée. Mais le S&P 500 a encore dégringolé de 28 % pour atteindre des niveaux encore plus bas en mars 2009.

Ce n'est que lorsqu'un sommet historique a été atteint en mars 2013 que les investisseurs ont pu dire avec certitude qu'un nouveau marché haussier était né quatre ans plus tôt.

"Nous revenons en arrière rétroactivement et disons : "OK, quand le marché a-t-il touché le fond ?". a déclaré Silverblatt. "C'est à ce moment-là que la baisse prendrait fin et que la hausse commencerait".