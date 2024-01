Marché : piètre démarrage pour 2024 à New York

L'année 2024 a globalement commencé sur une fausse note à Wall Street : si le Dow Jones a grappillé près de 0,1% à 37715 points, le S&P500 et le Nasdaq Composite ont lâché respectivement près de 0,6% à moins de 4743 points et plus de 1,6% à 14766 points.



S'interrogeant sur les perspectives pour les actions américaines en 2024, BNY Mellon IM prévenait la semaine dernière, que 's'il est possible d'obtenir une bonne année de rendement, il faut bien reconnaître que le niveau d'incertitude reste élevé'.



Selon lui, les risques qui pèsent sur les actions américaines ont certes reculé grâce au ralentissement de l'inflation, mais il est 'difficile de justifier les valorisations élevées et les perspectives de bénéfices solides dans le contexte macroéconomique actuel'.



D'ailleurs, S&P Global a publié en début de séance un indice PMI manufacturier des Etats-Unis à 47,9 en définitive pour le mois écoulé, contre 48,2 en estimation flash et après 49,4 pour novembre, traduisant donc une contraction accélérée du secteur manufacturier.



Cette semaine verra aussi paraitre d'autres données américaines comme les indices ISM ou le rapport sur l'emploi pour décembre, ainsi que quelques publications trimestrielles d'entreprises comme celle de Walgreens.



Dans l'actualité des valeurs, Moderna s'est envolé de 13,1%, le fondateur du laboratoire de biotechnologies, Stéphane Bancel, ayant estimé dans une lettre aux actionnaires que le scénario quinquennal le plus optimiste établi en 2018 était en train de se réaliser.



Citigroup a grimpé de 3,1% sur fond de propos favorables de Wells Fargo, qui a réaffirmé sa recommandation 'surpondérer' sur le titre du groupe bancaire, avec un objectif de cours porté de 60 à 70 dollars, s'attendant même à ce que l'action double sur trois ans.



Bristol Myers Squibb s'est adjugé 2,8% après la validation par l'agence européenne des médicaments de sa demande d'autorisation de mise sur le marché pour son répotrectinib dans des formes de cancer du poumon non à petites cellules et de tumeurs solides.



