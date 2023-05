* En Europe, le Stoxx 600 a pris 0,37%, le CAC 40 à Paris 0,45% * Wall Street recule, le moral des consommateurs au plus bas depuis novembre * Richemont au plus haut après ses résultats PARIS, 12 mai (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en hausse vendredi, les actions profitant d'achats à bon compte après le repli des derniers jours, et Wall Street baissait à mi-séance alors que les consommateurs s'inquiètent de l'impasse à Washington sur la dette américaine. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,45% à 7. 414,85 points. Le Footsie britannique a pris 0,26% et le Dax allemand 0,5%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,12%, le FTSEurofirst 300 de 0,42% et le Stoxx 600 de 0,37%. Le léger regain d'intérêt pour les actions en fin de semaine fait suite à une série de statistiques montrant que le ralentissement de l'inflation et du marché du travail se poursuit aux Etats-Unis, ce qui pourrait convaincre la Réserve fédérale d'arrêter son cycle de resserrement monétaire dès le mois prochain. Cette perspective a pris le pas sur les préoccupations liées à la fragile reprise économique de la Chine, aux banques régionales aux Etats-Unis et au plafond de la dette américaine. C'est d'ailleurs les craintes des ménages américains sur ce dossier qui explique la baisse de l'indice de confiance de l'Université du Michigan à son plus bas niveau depuis six mois. A Wall Street, les trois grands indices reculaient de 0,3% à 0,5%. VALEURS En Bourse, Société générale a pris 1,19%, la troisième banque française par la capitalisation boursière ayant fait état de résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes. Du côté du SBF 120, Soitec a abandonné 4,69% après le passage de JPMorgan à "sous-pondération", JCDecaux a perdu 3,79% après des prévisions jugées prudentes par les analystes tandis que le réassureur Scor a bondi de 9,43% après avoir quasiment doublé son bénéfice net sur janvier-mars. A Zurich, Richemont , propriétaire de Cartier, a gagné 3,51% et inscrit un plus haut historique après avoir publié des ventes supérieures aux attentes grâce à la Chine. CHANGES Face aux autres grandes devises, le dollar se dirige vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis février (+0,52%), un rebond que les cambistes expliquent par son statut de valeur refuge. L'euro recule sous 1,09 dollar et la livre sterling cède 0,4% . TAUX Les rendements obligataires restent orientés à la hausse des deux côtés de l'Atlantique mais devraient enregistrer un recul hebdomadaire, avec les anticipations de statu quo de la Fed en juin. Le dix ans allemand , en hausse de cinq points de base, montait à 2,269% en fin de séance. Son équivalent américain reprend plus de quatre points à 3,4345%. PÉTROLE Sur le marché pétrolier, le Brent et le WTI reculent de 0,97%, à 74,25 et 70,18 dollars respectivement. A SUIVRE : (Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)