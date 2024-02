* Wall Street pourrait prendre jusqu'à 0,12% * Le CAC 40 et le Stoxx 600 à des niveaux records * Renault et Stellantis tirent le secteur automobile en Europe * La contraction du PIB britannique alimente l'espoir d'une baisse des taux * La Commission européenne abaisse sa prévision d'inflation pour cette année par Claude Chendjou PARIS, 15 février (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse jeudi à l'ouverture et les Bourses européennes, à l'exception de Londres, sont également dans le vert à mi-séance, portées par une avalanche de solides résultats d'entreprises, notamment dans l'automobile, qui poussent les indices à des sommets sans précédent. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,10% pour le Dow Jones, de 0,11% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,12% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le vert, nourrie notamment par Uber (+15%), Lyft (+35%) et Nvidia (+2,5%), ce dernier étant devenu la troisième société la mieux valorisée à New York. À Paris, vers 12h40 GMT, le CAC 40 avance de 0,74% à 7.733,9 points après avoir inscrit un record à 7.750,07. À Francfort, le Dax progresse de 0,61% et a également touché en séance un pic historique à 17.089,12. A Londres, le FTSE perd 0,02%, pénalisé par les valeurs liées à l'énergie. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,48% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,65%. Le Stoxx 600, qui a atteint en séance un pic inédit à 488,68 points, monte de 0,50%. Goldman Sachs a relevé son objectif de cours sur l'indice Stoxx 600, estimant qu'il pourrait atteindre cette année 510 points, soit une hausse supplémentaire de 5%. Les marchés actions en Europe évoluent à des niveaux records alors que la volatilité sur l'Eurostoxx 50 reflue de 0,44%, passant sous le seuil des 15 points, à 14,38. L'enthousiasme des investisseurs est alimenté notamment par le secteur européen de l'automobile, qui gagne 2,15% à 669,99 points, à un sommet de près de deux ans. Pratiquement tous les grands secteurs du Stoxx 600 sont dans le vert, à l'exception de celui de l'énergie (-2,06%), pénalisé notamment par BP (-2,84%) et Shell (-2,50%). Goldman Sachs a abaissé sa recommandation sur le compartiment de l'énergie, qui se traite à 25 fois les bénéfices attendus dans 12 mois, de "surpondérer" à "neutre". La tendance positive est également soutenue par Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), qui a souligné jeudi devant le Parlement européen que l'inflation se rapprochait de l'objectif de 2%. La Commission européenne, de son côté, a indiqué que le ralentissement de la croissance ferait pression sur l'inflation, qui reculera à 2,7% cette année contre un taux de 3,2% initialement anticipé en novembre. La Commission prévoit que l'inflation ralentira à 2,2% en 2025. VALEURS EN EUROPE En tête du CAC 40, Renault est en hausse de 5,94% et Stellantis de 5,49%, les deux constructeurs automobiles ayant fait état de résultats records pour l'année 2023. Le titre Pernod Ricard prend 2,94%, le fabricant de spiritueux ayant rassuré sur ses prévisions à moyen terme malgré un chiffre d'affaires seulement attendu "globalement stable" désormais cette année après six premiers mois difficiles. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après location (EBITDAaL) d'Orange pour 2023 est salué, l'action prenant 0,56%. Côté baisse, Airbus cède 0,90% à la suite de prévisions pour 2024 jugées prudentes malgré l'annonce d'un dividende exceptionnel. Ailleurs en Europe, le suédois Embracer chute de 18,63%, en queue du Stoxx 600, après un bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre en dessous des prévisions, tandis que Fortnox, autre groupe suédois, grimpe de 13,48%, l'éditeur de logiciels ayant publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et accru le dividende versé aux actionnaires. Commerzbank s'octroie 3,96%, la banque allemande ayant annoncé viser une nouvelle hausse de son bénéfice cette année après avoir enregistré en 2023 son meilleur résultat en 15 ans. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Cisco Systems cède 5,2% en avant-Bourse, le fabricant d'équipements réseaux ayant abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel et dit prévoir des revenus pour le trimestre en cours inférieur aux attentes dans un contexte de ralentissement de la demande. TAUX Les rendements obligataires en Europe reculent jeudi après des données au Royaume-Uni montrant que l'économie britannique est entrée en récession fin 2023 avec une contraction du produit intérieur brut (PIB) de 0,3% sur les trois mois à décembre, ce qui alimente l'espoir d'une baisse rapide des taux directeurs de la Banque d'Angleterre (BoE) cette année. Le rendement du Gilt à dix ans cède environ trois points de base, à 4,03%, tandis que celui du Bund allemand de même échéance, référence pour l'ensemble de la zone euro, abandonne 3,6 points de base, à 2,313%. Aux Etats-Unis, où l'on attend à partir de 13h30 GMT plusieurs indicateurs macroéconomiques, dont la statistique mensuelle des ventes au détail, le rendement des Treasuries à dix ans se contracte de 4,1 points, à 4,2261%. CHANGES Le dollar est pratiquement stable jeudi (-0,07%) face à un panier de devises de référence mais reste proche d'un sommet de trois mois. L'euro, en hausse de 0,09%, s'affiche à 1,0735 dollar. La livre sterling se négocie 1,2545 dollar, en repli de 0,16% après les chiffres du PIB britannique. PÉTROLE Les cours pétroliers se replient, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ayant fait savoir jeudi que la croissance de la demande mondiale de brut s'essouffle, ce qui contraste fortement avec les prévisions de l'Opep. L'AIE prédit que la demande de pétrole atteindra son maximum d'ici 2030 et l'agence prévoit pour 2024 une hausse de 1,22 million de barils par jour (bpj) contre une prévision précédente de 1,24 million de bpj. Le Brent cède 1,03% à 80,76 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 1,1% à 75,8 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 FÉVRIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Ventes au détail janvier -0,1% +0,6% - sur un an n.d. +5,59% Indice Empire State février -15,0 -43,70 USA 13h30 Indice Philly Fed février -8,0 -10,6 USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 10 220.000 218.000 février USA 14h15 Production industrielle janvier +0,3% +0,1% - sur un an n.d. +0,98% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)