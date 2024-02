* Wall Street pourrait perdre jusqu'à 0,15% à l'ouverture * Le CAC 40 en hausse de 0,72% et le Stoxx de 0,18% à mi-séance * Les indices boursiers proches de leurs niveaux records * Unilever et le luxe en soutien, Astrazeneca pèse par Claude Chendjou PARIS, 8 février (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse jeudi à l'ouverture et les Bourses européennes évoluent dans le vert à mi-parcours dans une séance où les investisseurs digèrent une nouvelle salve de résultats contrastés d'entreprises. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,02% pour le Dow Jones, de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,17% pour le Nasdaq. La veille, le S&P 500 a inscrit un record en séance à 4.999,89 points, très près de la barre symbolique des 5.000 points, tandis que le Nasdaq n'a besoin que d'une progression de 2,8% pour dépasser son niveau historique de novembre 2021. À Paris, vers 12h50 GMT, le CAC 40, porté par le luxe, avance de 0,72% à 7.665,73 points, à moins d'une cinquantaine de points de son pic historique, atteint le 31 janvier à 7.702,95 points. À Francfort, le Dax prend 0,39%, lui aussi très proche de son record absolu de 17.049,52 points, touché le 6 février. À Londres, le FTSE grappille 0,02%, ses gains étant limités par le compartiment de la santé, avec notamment AstraZeneca (-5,98%), dont le bénéfice a été inférieur aux attentes au quatrième trimestre. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,23% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,68%. Le Stoxx 600, qui a franchi un sommet sans précédent à 487,66 points le 2 février, avance de 0,18%, à 486,51 points, se rapprochant d'un nouveau plus haut. Les indices en Europe étant proches de leurs niveaux records, une résistance technique limite logiquement d'importants gains qui sont alimentés dans la séance du jour par les valeurs liées à la consommation comme Unilever (+2,73%), qui a fait état d'une hausse de ses ventes au quatrième trimestre. Le compartiment des biens personnels et ménagers sur le Stoxx 600 prend 1,49%. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Walt Disney gagne 6,1% en avant-Bourse après l'approbation par son conseil d'administration d'un programme de rachat d'actions de trois milliards de dollars pour l'exercice fiscal 2024. ARM s'envole de 22,4% en avant-Bourse après la publication par le groupe de prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'année supérieures aux attentes, sur fond d'essor de l'intelligence artificielle (IA). PayPal en revanche chute de près de 9% en avant-Bourse, le spécialiste des paiements numériques anticipant une stabilité de son bénéfice ajusté pour cette année. VALEURS EN EUROPE A Paris, Publicis(+0,66%), Société Générale (+0,31%) et Unibail-Rodamco-Westfield (+6,48%) sont dans le vert après leurs résultats et prévisions respectifs, tandis que Crédit Agricole (-5,0538%) et Vinci (-0,28%), sont sanctionnés après les leurs. Le compartiment européen du luxe (+1,51%) est également bien orienté avec Kering qui prend 4,62% malgré un repli de ses ventes au quatrième trimestre. LVMH avance de 1,77% et Hermès de 2,06%. Ailleurs en Europe, Siemens, qui a fait mieux que prévu sur son premier trimestre fiscal, gagne 1,77%, tandis que Maersk plonge de 16,83%, le groupe ayant prévenu que la saturation de l'offre de porte-conteneurs affecterait son bénéfice plus que prévu cette année. Son concurrent Hapag Lloyd's chute de 10,72%. Adyen s'envole de 21,98% à Amsterdam, le groupe de paiement ayant fait état d'un bénéfice d'exploitation 2023 au-dessus des attentes et d'une baisse de ses coûts, ce qui profite également à son concurrent Worldline , en hausse de 1,41%. TAUX Les rendements obligataires en zone euro montent avec le dix allemand qui prend près de quatre points de base, à 2,333% alors que les marchés révisent à la baisse leur hypothèse d'une réduction des taux de la Banque centrale européenne (BCE) cette année à 120 points de base contre 130 mercredi en raison de l'appel à la prudence de plusieurs banquiers centraux Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans progresse également d'environ quatre points de base, à 4,1385%. CHANGES Le dollar s'affermit de 0,29% face à un panier de devises de référence, les cambistes digérant les propos de responsables de la Fed qui suggèrent que les taux vont rester à leurs niveaux actuels plus longtemps que prévu. L'euro recule de 0,19%, à 1,075 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2589 dollar (-0,29%). PÉTROLE Le marché pétrolier est orienté à la hausse après le rejet par Israël de la proposition de cessez-le-feu du Hamas : le Brent avance de 1,07% à 80,06 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,04% à 74,63 dollars. PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 8 FÉVRIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. du 3 220.000 224.000 février (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)