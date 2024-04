* Les contrats à terme donnent Wall Street mitigée * Le CAC 40 perd 0,58%, le Stoxx 600 0,19% * L'inflation CPI et les résultats incitent à la prudence aux Etats-Unis * La zone euro focalisée sur la BCE * L'or touche un record PARIS, 9 avril (Reuters) - Wall Street est attendue hésitante mardi, tandis que les Bourses européennes reculent à mi-séance, à l'exception du FTSE, les investisseurs se positionnant avant la publication de l'inflation américaine mercredi et la réunion de la Banque centrale européenne, jeudi. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street hésitante, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 s'affichant sans direction marquée, tandis que le Nasdaq progresse de 0,14%. À Paris, le CAC 40 recule de 0,58% à 8.072,57 points vers 09h55 GMT. Le Dax à Francfort cède 0,65%, contre une hausse de 0,15% pour le FTSE à Londres , soutenu par les titres liés aux matières premières. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se replie de 0,21%, contre 0,58% pour l'EuroStoxx 50 et 0,19% pour le Stoxx 600 . L'inflation CPI sera publiée mercredi et est attendue en progression à 3,4% sur un an en mars, contre 3,2% en février, ce alors que les derniers chiffres de l'emploi ont éloigné la perspective d'une baisse des taux de la Réserve fédérale. Une surprise, à la hausse comme à la baisse, pourrait avoir un impact important sur des marchés incertains de la trajectoire monétaire américaine, alors que l'économie du pays continue de résister aux taux restrictifs. Le début de la saison des résultats, qui s'ouvrira vendredi avec les chiffres de JPMorgan Chase , Citigroup et Wells Fargo , incite également à la prudence, alors que les analystes attendent désormais une croissance des bénéfices des sociétés du S&P 500 à 5% en 2024, contre 7,2% attendus en janvier. L'Europe est également prudente avant la prochaine réunion de la BCE, jeudi. Si l'institution maintiendra probablement son taux à son niveau actuel, les marchés seront attentifs à ses commentaires, alors que la forte corrélation des politiques de la BCE et de la Fed fait craindre que les taux en Europe ne baissent pas autant qu'espéré. Bruno Cavalier, chef économiste chez Oddo BHF, souligne pourtant que le ralentissement de l'inflation en zone euro et la fin du pic des salaires plaident pour un assouplissement. Un écart entre les politiques monétaires des deux zones, qui pèserait sur l'euro et renchérirait les importations du bloc, aurait un impact négligeable sur la dynamique des prix alors que la facture énergétique est retombée à 2% du PIB, contre plus de 5% au plus fort de la crise énergétique, souligne l'économiste. CHANGES L'or touche un record mardi, soutenu par l'appétit pour l'actif refuge et les perspectives d'un assouplissement monétaire cette année. L'or avance de 1,05% à 2,363,52 dollars l'once, après avoir touché 2.365,09 dollars à 07h28 GMT. Le dollar recule de 0,07% face à un panier de devises de référence , l'euro est stable à 1,0862 dollar, et la livre sterling prend 0,18% à 1,2675 dollar. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Applied Materials pourrait reporter ou abandonner son projet de centre de R&D de semi-conducteurs d'un coût de 4 milliards de dollars en raison d'un manque de subventions, a rapporté le San Francisco Chronicle lundi. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Atos a présenté mardi son plan de refinancement qui repose sur la recherche de 1,2 milliard d'euros d'argent frais et la conversion de la moitié de la dette en actions. Le titre, très volatil, chute de 9,92%. Le luxe recule, les investisseurs s'attendant à un net ralentissement des ventes au premier trimestre alors que la consommation chinoise est restée morose. LVMH recule de 1,31%, Hermès de 1,8%, Burberry de 0,55% et Richemont de 0,48%. EssilorLuxottica abandonne 1,79% après que HSBC a abaissé sa recommandation à "conserver", la banque s'inquiétant des perspectives à court terme du fabricant de lunettes. Biomérieux bondit de 8,08% après avoir publié une croissance organique au premier trimestre supérieure au consensus, et présenté son plan stratégique à cinq ans. Rheinmetall chute de 7,81%, les opérateurs s'inquiétant de la poursuite du rallye sur l'action, qui a porté le cours de Rheinmetall à un record. BP prend 1,59% à la faveur de prévisions de production d'énergie au premier trimestre plus importante que sur les trois mois précédents. TAUX Les rendements s'érodent des deux côtés de l'Atlantique, les investisseurs se préparant à la publication de l'inflation CPI et la réunion de la BCE. Le rendement du dix ans allemand s'affaiblit de 4 pb à 2,401%, celui du taux à deux ans perd 1,1 pb à 2,914%. Le rendement du Treasury à dix ans cède 2,8 pb à 4,3957%, tandis que le deux ans se replie de 1,7 pb à 4,772%. PETROLE Le brut hésite, alors que l'espoir d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza s'éloigne. Le Brent est stable à 90,44 dollars le baril , le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se maintient à 86,46 dollars . PAS D'INDICATEURS ECONOMIQUES MAJEURS CE JOUR (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)