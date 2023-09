par Diana Mandia



7 septembre (Reuters) - Les Bourses européennes sont reparties en hausse jeudi à mi-séance, soutenues par les valeurs défensives, lors d'une séance toutefois volatile sur fond de ralentissement de l'économie européenne et alors que de nouveaux signes de pressions inflationnistes aux Etats-Unis renforcent les craintes sur les taux.



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,01% pour le Dow Jones, de 0,35% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,7% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 gagne 0,32% à 7.217,43 vers 11h05 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,08% et à Londres, le FTSE avance de 0,34%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,02%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro grappille 0,02% et le Stoxx 600 est inchangé.



Les marchés ont été ébranlés ces derniers jours par une résurgence du risque inflationniste à la suite de la décision de la Russie et de l'Arabie Saoudite de continuer de réduire leur production, ce qui a fait augementer les cours du pétrole, ainsi que par la publication mercredi de l'indice ISM américain des services montrant une accélération de l'activité et d'une hausse des prix intrants.



En revanche, la production industrielle allemande, publiée jeudi, a baissé légèrement plus que prévu en juillet, illustrant les difficultés de la première économie de la zone euro.



Les investisseurs ont également appris jeudi que l'activité économique dans la zone euro avait enregistré une croissance de 0,1% au deuxième trimestre, moindre qu'initialement estimé (0,3%).



Ces indicateurs s'ajoutent à une série de données inquiétantes montrant un ralentissement de l'activité économique en Europe, notamment dans le secteur des services.



"Les marchés d'actions resteront sous pression dans les mois à venir. En Europe, on parle de stagnation, voire de récession", a déclaré Rupert Thompson, économiste en chef du Kingswood Group.



Tous les regards sont également tournés vers la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne qui se tiendra la semaine prochaine, car la hausse des prévisions d'inflation des consommateurs dans la zone euro a conduit les marchés à augmenter leurs paris sur une hausse des taux de 25 points de base (pb), même si la probabilité est inférieure à 50%.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



La Bourse de New York est attendue en baisse à l'ouverture en raison des pressions inflationnistes persistantes, et alors que les principaux responsables de la Réserve fédérale (Fed) doivent s'exprimer plus tard dans la journée pour évaluer la trajectoire des taux.



De grandes capitalisations telles que Tesla et Nvidia perdent 1,5% et 2% respectivement en avant-Bourse.



VALEURS EN EUROPE



Les secteurs défensifs tels que les services publics et la santé , considérés comme relativement immunisés contre les cycles économiques, bénéficient des craintes sur l'économie et les taux et gagnent 0,92 et 0,34% respectivement.



Le compartiment des ressources de base (-1,51%)et l'énergie (-0,24%) souffrent en revanche après les chiffres décevants du commerce chinois.



Selon l'agence Blomberg, les Etats-Unis et l'Union européenne préparent par ailleurs de nouveaux droits de douane sur l'acier en provenance de Chine et d'autres pays, dont la production est excédentaire.



Thyssenkrup cède 1,5% et ArcelorMittal 1%.



Les actions du secteur technologique, sensible aux taux d'intérêt, perdent 1,2% avec le bond des rendements du Trésor américain et les craintes sur les craintes d'inflation.



A Paris, Valneva gagne 1% après des données positives de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme et Scor 4,2% à la faveur du lancement de son nouveau plan stratégique "Forward 2026", qui doit notamment permettre au groupe d'atteindre un taux de croissance de la valeur économique de 9% par an.



Ailleurs en Europe, Direct Line Insurance Group grimpe de 16% et Melrose Industries de 5,7% après le relèvement respectif de leurs prévisions de bénéfice annuel.



TAUX



Les rendements obligataires de la zone euro baissent, interrompant une hausse de quatre jours, mais sur une note prudente en raison des inquiétudes concernant l'inflation et la réponse possible de la BCE la semaine prochaine.



Le rendement du dix ans allemand perd presque 3 pb à 2,62%, et comme celui à deux ans, qui s'affiche à 3,09%.



Les marchés obligataires américains sont également en baisse: celui à dix ans abandonne environ 2 points de base à 4,27%, tandis que le taux à deux ans diminue de 3 points de base à 4,99%.



CHANGES



Dans un contexte volatil, le dollar, perçu comme valeur refuge, prend 0,13% face à un panier de devises de référence tandis que l'euro EUR= perd 0,17% à 1,0709 dollar.



PÉTROLE



Les prix du pétrole sont baisse en raison des inquiétudes sur la demande chinoise au regard de la faiblesse des dernières données économiques du géant asiatique.



Le Brent perd 0,54% à 90,11 dollars le baril LCOc1, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) refluant de 0,63% à 86,99 dollars CLc1.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI:



PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 2 septembre 234.000 228.000











(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



(Rédigé par Diana Mandiá)