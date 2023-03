M. Xi sera le premier dirigeant mondial à serrer la main de M. Poutine depuis que la Cour pénale internationale (CPI) a délivré vendredi un mandat d'arrêt à l'encontre du dirigeant russe pour la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie depuis le début de la guerre. Moscou rejette cette accusation.

La Russie présentera le voyage de Xi - son premier depuis qu'il a décroché un troisième mandat sans précédent ce mois-ci - comme la preuve qu'elle a un ami puissant prêt à se tenir à ses côtés contre un Occident hostile qui, selon elle, tente en vain de l'isoler et de la vaincre.

Pour Xi, la visite sera une corde raide diplomatique, la Chine publiant une proposition en 12 points pour résoudre la crise ukrainienne, mais en même temps renforçant les liens avec son plus proche allié.

Dans un article publié au début de sa visite à Moscou, M. Xi a déclaré que la proposition de Pékin, publiée le mois dernier, reflétait les points de vue mondiaux et cherchait à neutraliser les conséquences, tout en reconnaissant que les solutions n'étaient pas faciles.

"Le document sert de facteur constructif pour neutraliser les conséquences de la crise et promouvoir un règlement apolitique", a écrit M. Xi dans un article paru dans Rossiiskaya Gazeta, un quotidien publié par le gouvernement russe, selon la traduction du russe effectuée par Reuters.

"Les problèmes complexes n'ont pas de solutions simples", a déclaré M. Xi.

L'Ukraine et ses soutiens occidentaux sont susceptibles de considérer toute tentative de décrocher un cessez-le-feu comme un simple stratagème visant à donner à Poutine le temps de renforcer et de retarder une contre-offensive ukrainienne largement attendue.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a déjà fait savoir qu'il n'accepterait rien de moins que le retrait total de la Russie du territoire ukrainien.

La proposition de la Chine ne contient que des déclarations générales et aucune proposition concrète sur la manière de mettre fin à la guerre qui dure depuis un an et qui a fait des dizaines de milliers de morts et forcé des millions de personnes à fuir.

Dans un article destiné à un journal chinois et publié sur le site web du Kremlin dimanche en fin de journée, M. Poutine a déclaré qu'il attendait beaucoup de la visite de son "vieil ami" Xi, avec lequel il a signé un partenariat stratégique "sans limites" l'année dernière. Il a également salué la volonté de la Chine de jouer un rôle de médiateur dans le conflit.

"Nous sommes reconnaissants à la Chine d'avoir adopté une attitude équilibrée à l'égard des événements qui se déroulent en Ukraine et d'en avoir compris le contexte et les véritables causes. Nous saluons la volonté de la Chine de jouer un rôle constructif dans la résolution de la crise", a déclaré M. Poutine.

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux sont profondément sceptiques quant aux motivations de la Chine, notant que Pékin a refusé de condamner la Russie et lui a fourni une bouée de sauvetage économique alors que d'autres pays accumulent les sanctions à l'encontre de Moscou.

Les États-Unis et l'OTAN ont récemment accusé la Chine d'envisager de fournir des armes à la Russie et ont mis Pékin en garde contre une telle initiative. La Chine a rejeté ces accusations.

CRIMES DE GUERRE, OBUS D'ARTILLERIE

Les ministres de la justice du monde entier se réuniront à Londres lundi pour discuter du renforcement du soutien à la Cour pénale internationale, qui a lancé un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Poutine.

"Nous nous réunissons à Londres aujourd'hui, unis par une seule cause : demander des comptes aux criminels de guerre pour les atrocités commises en Ukraine lors de cette invasion injuste, non provoquée et illégale", a déclaré dimanche le vice-premier ministre britannique Dominic Raab.

Plusieurs pays de l'Union européenne signeront lundi à Bruxelles un accord portant sur l'achat d'obus d'artillerie de 155 mm pour l'Ukraine, les premières commandes pouvant être passées d'ici la fin du mois de mai.

L'Ukraine a identifié la fourniture d'obus de 155 mm comme un besoin essentiel, les deux parties tirant des milliers d'obus d'artillerie chaque jour.

En Ukraine, des combats acharnés se sont poursuivis dans la ville orientale de Bakhmut, chaque camp lançant des contre-offensives. Les forces ukrainiennes tiennent Bakhmut depuis l'été dernier, dans la bataille la plus longue et la plus sanglante de cette guerre qui dure depuis un an.

"Il n'y a aucun moyen de connaître l'issue en temps utile... La ligne de front est dynamique par nature", a déclaré l'analyste militaire ukrainien Oleh Zhdanov dans des commentaires sur YouTub.

Le groupe mercenaire russe Wagner, qui mène l'assaut sur Bakhmut et a subi de lourdes pertes, prévoit de recruter environ 30 000 nouveaux combattants d'ici la mi-mai, a déclaré samedi son fondateur, Evgeny Prigozhin.

En janvier, les États-Unis ont estimé que Wagner disposait d'environ 50 000 combattants en Ukraine, dont 40 000 condamnés que Prigozhin avait recrutés dans les prisons russes en leur promettant une grâce gratuite s'ils survivaient six mois.

Les autorités ukrainiennes ont affirmé qu'environ 30 000 des combattants de Wagner avaient déserté ou avaient été tués ou blessés, un chiffre qui n'a pas pu être vérifié de manière indépendante.