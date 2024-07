3 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi lors d'une séance raccourcie, le S&P-500 et le Nasdaq signant des records de clôture tandis que le Dow Jones s'est légèrement replié, alors que des données suggérant un ralentissement de l'économie ont renforcé les espoirs que la Réserve fédérale (Fed) procède en septembre à une baisse des taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a cédé 0,06%, ou 23,85 points, à 39.308,00 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 28,01 points, soit 0,51%, à 5.537,02 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 159,54 points (0,88%) à 18.188,30 points.

Publiés plus tôt dans la journée, le rapport ADP sur l'emploi et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont mis en exergue des tensions moins fortes sur le marché du travail, un élément susceptible d'encourager la Fed à opérer un assouplissement de sa politique monétaire.

Alors que la séance de mercredi a été raccourcie et que Wall Street sera fermée jeudi en raison de la fête nationale aux Etats-Unis, les investisseurs attendent désormais la publication vendredi d'un rapport mensuel sur l'emploi.

Le compte-rendu de la réunion de juin de la Fed devait, lui, être publié dans l'après-midi, après la clôture de Wall Street.

"Le nombre d'inscriptions au chômage est plutôt élevé, et cela s'inscrit dans une tendance globale qui indique que le marché du travail n'est vraisemblablement plus aussi tendu", a commenté David Morrision, analyste chez Trade Nation, ajoutant que cela était "plutôt bienvenu pour la Fed".

Des données distinctes communiquées mercredi indiquent que l'activité du secteur américain des services a ralenti de manière inattendue en juin.

Ces indicateurs ont renforcé auprès des investisseurs l'hypothèse d'une baisse des taux en septembre. Selon FedWatch de LSEG, ils misent désormais à plus de 70% sur ce scénario.

Notant que la tendance actuelle était à la "rotation", avec alternance entre hausses et baisses, David Morrison a dit constater que l'optimisme du marché autour des grandes valeurs technologiques restait lui très solide.

Côté valeurs, parmi les mouvements du jour, Tesla a de nouveau grimpé, de 6,5%, pour s'établir à un pic de près de six mois après avoir bondi mardi de plus de 10% à la suite d'un recul moins important qu'anticipé de ses livraisons de véhicules au deuxième trimestre.

Les titres du secteur des semi-conducteurs ont progressé, tels Taiwan Semiconductor Manufacturing et Broadcom. Le poids lours Nvidia a rebondi de 4,6% après son repli de la veille.

(Rédigé par Jean Terzian)

par Ankika Biswas et Lisa Pauline Mattackal