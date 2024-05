S&P 500 : IG redoute un 'cocktail dangereux' au vu du VIX

Les équipes d'IG craignent que la conjugaison d'un indice VIX au plus bas et d'un multiple de valorisation élevé pour le S&P 500 crée un 'cocktail dangereux' pour les marchés d'actions américains.



Dans une note de stratégie, Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France, fait remarquer que l'indice de volatilité, le VIX, est retombé hier autour de 11,5 points, son plus bas niveau depuis 2019.



S'il rappelle qu'une telle absence de volatilité n'est pas forcément synonyme d'un rebond rapide du stress ou d'une rechute des marchés d'actions, le professionnel estime que le risque semble plutôt se trouver aujourd'hui du côté des niveaux de valorisation tendus du S&P 500.



D'après lui, l'indice de référence des gérants américains se traite actuellement à près de 21 fois les bénéfices anticipés (PER forward).



A titre de comparaison, le S&P se payait près de 23 fois les bénéfices anticipés en 2021, au pic de la bulle post-Covid, lorsque les taux étaient à 0% et que la liquidité des banques centrales inondait les marchés, rappelle-t-il.



'Si l'économie américaine commence effectivement à ralentir... alors que la Fed continue de repousser les baisses de taux face à une inflation résiliente, alors la faiblesse actuelle du VIX traduit un manque d'anticipation des investisseurs... et un rebond du VIX est à anticiper dans peu de temps', prédit Alexandre Baradez.



