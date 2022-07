Dow, dont la carrière à la télévision en tant qu'acteur, réalisateur et producteur s'est étendue sur sept décennies, est décédé mardi matin, selon une déclaration publiée sur Facebook. La cause du décès n'a pas été révélée, bien que lui et sa femme, Lauren, aient déclaré en mai qu'il souffrait d'une récidive du cancer.

Dans "Leave It to Beaver", Dow jouait le frère aîné adolescent du personnage titre, Theodore "Beaver" Cleaver. Le rôle de Dow dans la série - qui a duré de 1957 à 1963 et dépeignait une famille américaine idéalisée vivant une vie insouciante dans une banlieue d'après-guerre - a fait de lui une icône culturelle.

"Le monde a perdu un être humain extraordinaire, mais nous sommes tous plus riches des souvenirs qu'il nous a laissés", indique la déclaration signée par les membres de son équipe de direction, décrivant Dow comme un être compatissant, drôle et humble.

"Merci pour les reflets d'une époque plus simple, les rires, l'amitié et pour le sentiment que tu étais un grand frère pour nous tous. Tu vas nous manquer."

Fin mai, Dow a partagé un message sur Facebook dans lequel il remerciait ses fans pour leurs vœux et détaillait les progrès de sa santé, notamment son expérience du traitement du cancer.

Dow a repris son rôle de Wally Cleaver dans les années 1980 pour un film dérivé, "Still the Beaver", et une série télévisée, "The New Leave It to Beaver". Il est également apparu dans la série de jour "General Hospital".

Jerry Mathers, qui jouait le rôle du naïf "Castor" dans la série, a pleuré la mort de Dow dans un post Facebook qui comprenait une photo du couple datant de ces dernières années.

"Il n'était pas seulement mon frère à la télévision, mais aussi à bien des égards dans la vie. Tony laisse une place vide dans mon cœur qui ne sera pas remplie", a écrit Mathers.

Dow est également crédité en tant que réalisateur pour plus d'une douzaine de séries télévisées, dont "The New Leave it to Beaver" et "Harry and the Hendersons" dans les années 1990.