USA : +0,4% de production industrielle en mars

Après une hausse de 0,2% en février, la production industrielle américaine a augmenté de 0,4% le mois dernier selon la Réserve fédérale, une évolution à peu près conforme aux attentes des économistes.



Dans le détail, la production manufacturière et celle des activités extractives se sont tassées de 0,5%, alors que celle des 'utilities' a bondi de 8,4% sur des conditions météorologiques plus habituelles ayant stimulé la demande de chauffage.



La production se montre supérieure de 0,5% à son niveau de l'année précédente. Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré de 0,2 point à 79,8%, niveau supérieur de 0,1 point à sa moyenne de long terme (1972-2022).



