USA : -0,7% de ventes de logements anciens en janvier

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué de 0,7% en janvier 2023 à un rythme annualisé de quatre millions, selon les données désaisonnalisées de la National Association of Realtors. En comparaison annuelle, elles ont chuté de 36,9%.



La NAR précise que le prix de vente médian s'est accru de 1,3% d'une année à l'autre, pour atteindre 359.000 dollars, et que les stocks ont augmenté à 2,9 mois au rythme d'écoulement actuel, à comparer à 1,6 mois en janvier 2022.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.