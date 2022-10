Les stocks des grossistes ont progressé de 1,3% en août 2022 en rythme séquentiel aux Etats-Unis, selon le Département du Commerce, après une augmentation de 0,6% le mois précédent.



Les ventes de gros ont pour leur part augmenté de 0,1% au mois d'août. Au rythme actuel des ventes, il faut 1,31 mois aux grossistes américains pour écouler leurs stocks, un ratio en hausse par rapport à 1,21 un an plus tôt.



