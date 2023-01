USA : -1,5% de ventes de logements anciens en décembre

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué pour un 11e mois de suite en décembre 2022 par rapport au mois précédent, reculant de 1,5% à un rythme annualisé de 4,02 millions, selon les données désaisonnalisées de la National Association of Realtors.



'Les acheteurs continuent de faire face à des stocks limités et à des taux hypothécaires élevés', explique Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR, qui espère toutefois une reprise des ventes bientôt, car les taux hypothécaires ont nettement baissé.



Au total, les ventes de logements existants ont totalisé 5,03 millions sur l'année 2022, en baisse de 17,8% par rapport à 2021, alors que l'escalade rapide des taux d'intérêt de l'année dernière a pesé sur le marché immobilier résidentiel.



