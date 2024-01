USA : -1% de ventes de logements anciens en décembr

Le 19 janvier 2024 à 16:09 Partager

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont reculé de 1% entre novembre et décembre, 3,78 millions en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières (CVS), selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Le prix de vente médian a atteint 382 600 dollars, en progression de 4,4% sur un an, et le stock de maisons existantes invendues a chuté de 11,5% sur un mois, pour atteindre 1million fin décembre, soit 3,2 mois au rythme d'écoulement actuel.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.