USA : +132.000 emplois privés en août (ADP)

Le secteur privé non agricole des Etats-Unis n'a généré que 132.000 emplois en août selon le cabinet ADP, un nombre sensiblement inférieur au consensus des économistes, après les 270.000 créations enregistrées le mois précédent.



'Nos données suggèrent un changement récent vers un rythme d'embauche plus prudent, peut-être alors que les entreprises tentent de déchiffrer les signaux contradictoires de l'économie', commente Nela Richardson, économiste en chef chez ADP.



Pour rappel, ADP Research Institute a suspendu cet été la parution de son rapport mensuel pour mettre en place une méthodologie de calcul fournissant une vue plus robuste et à haute fréquence du marché du travail.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.