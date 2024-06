USA : +152.000 emplois privés en mai, selon ADP

Le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 152.000 emplois le mois dernier, un nombre globalement inférieur aux attentes des économistes, selon le rapport mensuel du cabinet de services aux entreprises ADP (Automatic Data Processing).



'Les gains d'emplois ont été plus lents en mai en raison d'une forte baisse dans l'industrie manufacturière. Les loisirs et l'hôtellerie ont également affiché des embauches plus faibles', explique-t-il dans son rapport.



