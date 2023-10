USA : -2% de ventes de logements anciens en septembre

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis se sont tassées de 2% en septembre par rapport à août, à 3,96 millions en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières (CVS), selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



'Comme cela a été le cas tout au long de cette année, les stocks limités et le coût des logements continuent d'entraver les ventes', a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.



'La Réserve fédérale ne peut tout simplement pas continuer à augmenter les taux d'intérêt à la lumière du ralentissement de l'inflation et de l'affaiblissement des créations d'emplois', a-t-il plaidé.



Le prix de vente médian a atteint 394 300 dollars, en progression de 2,8% sur un an, et le stock de maisons existantes invendues a augmenté de 2,7% sur un mois à 1,13 million à fin septembre, soit 3,4 mois au rythme d'écoulement actuel.





