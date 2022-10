USA : +208.000 emplois privés en septembre (ADP)

Le secteur privé non agricole des Etats-Unis a généré 208.000 emplois en septembre selon le cabinet ADP, un nombre à peu près conforme au consensus, après les 185.000 créations enregistrées le mois précédent (révisées de 132.000 en estimation initiale).



'Il y a des signes que les gens retournent sur le marché du travail. La demande des employeurs demeure robuste et l'offre de travailleurs s'améliore, pour l'instant', commente Nela Richardson, économiste en chef chez ADP.



