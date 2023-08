USA : +324.000 emplois privés en juillet selon ADP

Le secteur privé aux Etats-Unis a généré 324.000 nouveaux emplois en juillet, un chiffre largement supérieur aux attentes, selon l'enquête mensuelle publiée ce mercredi par ADP, spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines.



Les créations de postes sur le mois écoulé ont néanmoins ralenti sensiblement par rapport aux 455.000 du mois précédent, un nombre d'ailleurs révisé en baisse par rapport à une estimation initiale qui était de 497.000.



'Les créations de postes sont restées robustes, les loisirs et l'hôtellerie ayant de nouveau tiré la croissance', commente ADP, qui pointe cependant de nouvelles pertes d'emplois dans le secteur manufacturier, plus sensible aux taux d'intérêt.



