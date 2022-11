USA : -5,9% de ventes de logements anciens en octobre

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué pour un neuvième mois de suite en octobre par rapport au mois précédent, reculant de 5,9% à un rythme annualisé de 4,43 millions, selon les données désaisonnalisées de la National Association of Realtors.



'Un plus grand nombre d'acheteurs potentiels ont été empêchés de se qualifier pour un prêt hypothécaire en octobre alors que les taux hypothécaires augmentaient', explique Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.



Le prix de vente médian s'est établi à 379.100 dollars, en hausse de 6,6% par rapport à l'an dernier. Le stock de logements anciens invendus a diminué pour un troisième mois consécutif pour s'établir à 1,22 million à la fin octobre.



