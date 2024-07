USA : Commerzbank optimiste pour les taux après l'inflation

Réagissant à l'indice des prix à la consommation américain dévoilé en début d'après-midi, Commerzbank estime qu'une première baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale 'n'est qu'une question de temps'.



'Les pressions inflationnistes s'atténuent encore plus rapidement que prévu', constate la banque allemande, soulignant qu'hors énergie et alimentation, les prix n'ont augmenté que de 0,1% d'un mois sur l'autre, taux le plus faible depuis janvier 2021.



'Ces chiffres étonnamment favorables ne sont pas seulement dus à la baisse pour certains éléments à fortes fluctuations, comme le transport aérien, mais aussi au ralentissement de l'inflation des loyers, qui n'est normalement pas très volatile', précise-t-elle.



Commerzbank voit dans cette évolution un 'signe que la tendance à la baisse de l'inflation devrait se poursuivre' aux Etats-Unis, et donc qu'une première baisse des taux d'intérêt par la Fed n'est qu'une question de temps.



