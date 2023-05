USA : Commerzbank tempère après l'emploi

Revenant sur le rapport mensuel du Département du Travail dévoilé en début d'après-midi, Commerzbank juge le marché du travail américain 'un peu moins fort que ne le suggère la croissance globale de l'emploi'.



Si le taux de chômage a baissé à 3,4% en avril et si 253.000 nouveaux emplois ont été créés, soit plus que prévu, la banque allemande souligne que les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées en baisse, pour un solde négatif de 149.000.



'Ainsi, en tendance, les gains d'emplois diminuent, mais seulement lentement', pointe Commerzbank, pour qui 'le refroidissement souhaité par la Réserve fédérale du marché du travail américain n'est encore visible que dans certains domaines'.



'Au cours des prochains mois, la Fed voudra voir dans quelle mesure un resserrement des conditions de crédit freine l'économie et n'est donc pas susceptible de remonter davantage les taux directeurs', estime-t-elle.



