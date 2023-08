USA : Fitch dégrade la note souveraine à 'AA+'

Fitch Ratings a annoncé mardi soir avoir abaissé d'un cran la note attribuée à la dette souveraine à long terme des Etats-Unis, ramenée à 'AA+' contre 'AAA' jusqu'ici, en raison de la récente détérioration de la situation budgétaire du pays.



Dans un communiqué, l'agence de notation justifie sa dégradation par la perspective d'une aggravation des finances publiques américaines au cours des trois années à venir.



Fitch évoque par ailleurs le niveau élevé et grandissant de la dette publique et les difficultés constamment rencontrées dans le relèvement du plafond de la dette, des problèmes toujours résolus 'à la dernière minute'.



'De plus, le gouvernement ne dispose pas de cadre budgétaire à moyen terme, contrairement à d'autres Etats, et doit faire face à un processus budgétaire complexe', explique l'agence d'évaluation financière.



'Ces facteurs, conjugués à la survenue de plusieurs crises économiques et d'allègements d'impôts qui se sont assortis de la mise en place de nouvelles dépenses, ont contribué à un accroissement de la dette au cours de la dernière décennie', conclut Fitch.



L'agence de notation a par ailleurs indiqué qu'elle avait mis un terme à sa surveillance négative de la dette du pays et que sa perspective de crédit était désormais 'stable'.



